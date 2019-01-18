В каком возрасте лучше потерять невинность?

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Значительное количество молодых людей, начавших половую жизнь, потом сожалеют, что сделали это слишком рано. Об этом говорят результаты опроса о сексуальном поведении, проведенного среди британцев.

Более трети женщин и четверть мужчин в возрасте от 17 до 24 лет признают, что начали половую жизнь "не тогда, когда надо".

В Британии согласие на секс имеет юридическую силу с 16 лет.

Впрочем, как показывает последний Национальный опрос о сексуальных пристрастиях и привычках (Natsal), в таком возрасте многие еще не готовы к сексу.

Опрос Natsal проводится каждое десятилетие и подробно описывает картину сексуального поведения британцев. Из него черпают материал для многих узких исследований.

Ученые из Лондонской школы гигиены рассмотрели ответы около 3 тысяч молодых людей, прошедших опрос в 2010-2012 годах, и опубликовали свои находки в медицинском журнале BMJ Sexual & Reproductive Health.

Находки

Как оказалось, около 40% молодых женщин и 26% молодых мужчин считают, что получили свой первый сексуальный опыт "не тогда, когда надо".

На просьбу уточнить, что имеется в виду, большинство респондентов ответили, что им не стоило терять невинность так рано. Единицы считают, наоборот, - что стоило сделать это раньше.

Большинство респондентов впервые вступили в сексуальные отношения до того, как им исполнилось 18 лет, половина из них - до 17 лет. Около трети имели секс еще до 16.

Равнозначное желание

Исследователи обратили внимание на такой фактор, как сексуальная компетенция или готовность: способность лица принять логическое и информированное решение о том, вступать ли в свои первые сексуальные отношения. Например, для этого надо быть достаточно трезвым и не находиться под давлением сверстников.

Около половины молодых женщин и 40% молодых мужчин, которые прошли опрос, не имели такой компетенции.

Почти каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина сообщили, что на время своего первого сексуального контакта они с партнером "не имели равнозначного желания". Иначе говоря, они чувствовали ту или иную меру принуждения к половому акту.

Автор опроса Natsal профессор Кей Уэллингз считает, что возраст официального согласия - не показатель того, готов ли человек к сексуальным отношениям: "Все молодые люди разные - кто-то может быть готов в 15, а кто-то не готов и в 18".

Участница исследовательской группы д-р Мелисса Палмер добавляет: "Наши находки, похоже, поддерживают представление о том, что девушки чаще, чем парни, испытывают давление со стороны партнеров, когда речь идет о первом сексе".

"Хотя мы нашли и кое-что позитивное - например, около 90% нынешней молодежи во время первого сексуального контакта используют надежный метод контрацепции, - необходимо приложить больше усилий, чтобы позаботиться о всестороннем благе молодежи, которая начинает сексуальную жизнь".

По мнению д-ра Палмер, школьные уроки сексуального просвещения должны вооружать молодых людей навыками эффективных переговоров, чтобы они могли договориться о безопасном и желанном сексуальном опыте.

Когда же лучшее время для первого секса?

Если вы рассуждаете, не пора ли начать сексуальную жизнь, спросите себя:

• Действительно ли мне этого хочется?

• Кажется ли мне, что так будет правильно?

• Люблю ли я своего партнера?

• Любит ли он (она) меня так же сильно?

• Поговорили ли мы о том, что используем презерватив, чтобы предотвратить ВИЧ? Достигли ли согласия?

• Имеем ли мы необходимые средства предохранения?

• Чувствую ли я свободу сказать "нет" в любой момент времени, если передумаю? Имею ли уверенность, что мы оба нормально воспримем такой отказ?

Если вы ответили "да" на все эти вопросы, возможно, ваше время действительно пришло. И наоборот, вам лучше подождать, если вы дадите утвердительный ответ хотя бы на один из следующих вопросов:

• Давит ли кто-то на меня - например, мой партнер или друзья?

• Кажетсяли мне, что потом я могу пожалеть?

• Стремлюсь ли я к сексуальным отношениям только для того, чтобы впечатлить друзей или "не отставать" от них?

• Стремлюсь ли я к сексуальным отношениям только для того, чтобы удержать партнера?

Источник: NHS Choices

Подытоживает Изабель Инман из благотворительной организации Brook, занимающейся проблемами сексуального здоровья: "Мы твердо убеждены, что должны обеспечивать молодым людям просвещение в вопросах секса и отношений - начинать его как можно раньше и продолжать в соответствии с их возрастом и уровнем осведомленности. Надеемся, что это станет возможным с введением в школах соответствующего обязательного курса".

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