Александр Шевченко идет в президенты от УКРОПа. Что о нем известно

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Партия "Украинское объединение патриотов - УКРОП" выдвинула кандидатом в президенты депутата Александра Шевченко. Такое решение партия приняла на съезде в четверг.

Политик уже подал документы в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом.

Александр Шевченко в конце 2018 года победил во внутрипартийных праймериз.

47-летний Александр Шевченко родился в Коломые Ивано-Франковской области, по образованию - радиоинженер.

Работал монтажником радиоаппаратуры на деревообрабатывающем заводе, менеджером по торговле в компании "Аускопрут", директором компаний "Кварта" и "Скорзонера".

Последняя компания владеет горнолыжным курортом "Буковель", концессией на аэропорт Ивано-Франковска и входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Депутат

В июне 2014 года в результате промежуточных выборов в округе №83 Ивано-Франковской области Шевченко стал депутатом Верховной Рады как самовыдвиженец.

Тогда же он покинул пост директора компании "Скорзонера".

Копірайт зображення UNIAN Image caption В декабре 2018 года Александр Шевченко победил на праймериз партии "УКРОП"

В том же округе он победил осенью 2014 года уже от "Блока Петра Порошенко", хотя и не был членом партии.

С осени Шевченко вышел из состава фракции БПП и стал членом политсовета партии "УКРОП".

Шевченко имеет гражданскую жену и шестерых детей.

Имущество и займы

Согласно декларации за 2017 год, Шевченко арендует дом площадью 193 кв. м в Буковеле, два офиса в Ивано-Франковске и офис в Киеве площадью 318 кв. м.

Гражданская жена Шевченко Татьяна владеет тремя земельными участками в Ивано-Франковской области, квартирой площадью 672 кв. м в областном центре, нежилым зданием в Буковеле.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Горнолыжный курорт "Буковель" принадлежит компании "Скорзонера", директором которой был Шевченко

Татьяна Шевченко также арендует квартиру площадью 324 кв м в Козине (Киевская область).

Александр Шевченко задекларировал пять дорогих наручных часов, а его гражданская жена - часы и ювелирное изделие.

Шевченко арендует у "Буковеля" автомобиль Toyota Sequoia (2008 года выпуска).

Жена задекларировала ООО "Галичина-Сахар".

Депутат задекларировал 251 тысячу грн зарплаты и получил займы от жены в 689 тысяч грн, от бизнесмена Романа Родзоняка - 189 тысяч грн.

Родзоняк владеет гостинично-ресторанным комплексом в Ивано-Франковской области. Он сменил Шевченко в должности директора компании "Скорзонера".

Татьяна Шевченко задекларировала почти 73 тысячи грн зарплаты, а также 5 млн грн доходов от предпринимательской деятельности.

Она также получила займ от Родзоняка почти 973 тысячи грн и от Романа Демко - 650 тысяч грн.

В 2016 году супруга Шевченко заняла у Родзоняк более 3,1 млн грн, а в 2015 году - около 5,5 млн грн, сам Александр Шевченко тогда занял 2,6 млн грн.

За три года супруги заняли у директора "Скорзонеры" 12 млн грн.

Депутат задекларировал наличность в сумме 155 тысяч долларов, в банках он имеет 315 тысяч грн.

Супруга же хранит наличными 4,9 млн грн грн, а в банке - почти 63 тысячи грн.

Также Шевченко оплачивает обучение в Швейцарии стоимостью более 1 млн грн.

В 2017 году он вернул два займа в сумме 878 тысяч грн, заплатил за аренду офиса почти 80 тысяч грн.

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