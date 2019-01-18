Александр Шевченко идет в президенты от УКРОПа. Что о нем известно
Партия "Украинское объединение патриотов - УКРОП" выдвинула кандидатом в президенты депутата Александра Шевченко. Такое решение партия приняла на съезде в четверг.
Политик уже подал документы в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом.
Александр Шевченко в конце 2018 года победил во внутрипартийных праймериз.
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47-летний Александр Шевченко родился в Коломые Ивано-Франковской области, по образованию - радиоинженер.
Работал монтажником радиоаппаратуры на деревообрабатывающем заводе, менеджером по торговле в компании "Аускопрут", директором компаний "Кварта" и "Скорзонера".
Последняя компания владеет горнолыжным курортом "Буковель", концессией на аэропорт Ивано-Франковска и входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Депутат
В июне 2014 года в результате промежуточных выборов в округе №83 Ивано-Франковской области Шевченко стал депутатом Верховной Рады как самовыдвиженец.
Тогда же он покинул пост директора компании "Скорзонера".
В том же округе он победил осенью 2014 года уже от "Блока Петра Порошенко", хотя и не был членом партии.
С осени Шевченко вышел из состава фракции БПП и стал членом политсовета партии "УКРОП".
Шевченко имеет гражданскую жену и шестерых детей.
Имущество и займы
Согласно декларации за 2017 год, Шевченко арендует дом площадью 193 кв. м в Буковеле, два офиса в Ивано-Франковске и офис в Киеве площадью 318 кв. м.
Гражданская жена Шевченко Татьяна владеет тремя земельными участками в Ивано-Франковской области, квартирой площадью 672 кв. м в областном центре, нежилым зданием в Буковеле.
Татьяна Шевченко также арендует квартиру площадью 324 кв м в Козине (Киевская область).
Александр Шевченко задекларировал пять дорогих наручных часов, а его гражданская жена - часы и ювелирное изделие.
Шевченко арендует у "Буковеля" автомобиль Toyota Sequoia (2008 года выпуска).
Жена задекларировала ООО "Галичина-Сахар".
Депутат задекларировал 251 тысячу грн зарплаты и получил займы от жены в 689 тысяч грн, от бизнесмена Романа Родзоняка - 189 тысяч грн.
Родзоняк владеет гостинично-ресторанным комплексом в Ивано-Франковской области. Он сменил Шевченко в должности директора компании "Скорзонера".
Татьяна Шевченко задекларировала почти 73 тысячи грн зарплаты, а также 5 млн грн доходов от предпринимательской деятельности.
Она также получила займ от Родзоняка почти 973 тысячи грн и от Романа Демко - 650 тысяч грн.
В 2016 году супруга Шевченко заняла у Родзоняк более 3,1 млн грн, а в 2015 году - около 5,5 млн грн, сам Александр Шевченко тогда занял 2,6 млн грн.
За три года супруги заняли у директора "Скорзонеры" 12 млн грн.
Депутат задекларировал наличность в сумме 155 тысяч долларов, в банках он имеет 315 тысяч грн.
Супруга же хранит наличными 4,9 млн грн грн, а в банке - почти 63 тысячи грн.
Также Шевченко оплачивает обучение в Швейцарии стоимостью более 1 млн грн.
В 2017 году он вернул два займа в сумме 878 тысяч грн, заплатил за аренду офиса почти 80 тысяч грн.
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