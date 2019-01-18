Интронизация Епифания: что это такое и как будет происходить?

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Интронизация Предстоятеля автокефальной поместной православной церкви в Украине состоится 3 февраля. BBC News Украина разбиралась в деталях будущей церемонии.

Во время объединительного собора 15 декабря предстоятелем Православной церкви Украины избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания. И именно он 6 января получил томос об автокефалии православной церкви Украины из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Интронизация - это церемония вступления на престол и официальное начало исполнения обязанностей предстоятеля. Она проходит в форме публичного богослужения, во время которого новоизбранного Предстоятеля возводят на кафедру. Церемония состоится во время Божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской.

Церемония состоится в 40-й день рождения Епифания.

Русская православная церковь резко осуждает предоставление автокефалии украинской церкви и еще 15 октября разорвала церковное общение со Вселенским патриархатом.

Что такое интронизация

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Детали церемонии в беседе с BBC News Украина пояснил архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США. В конце августа 2018 года он был назначен экзархом Вселенского патриарха в Украине для подготовки автокефалии и создания поместной церкви. Сейчас его миссия экзарха в Украине уже завершилась.

"Интронизация - это вхождение на престол, официальное начало выполнения обязанностей. Это все согласно славянской традиции. Владыка Епифаний уже получил жезл от патриарха и действует митрополитом ПЦУ", - пояснил архиепископ.

Архиепископ Даниил прогнозирует, что на церемонии будут гости из Константинополя и иерархи из диаспоры.

"Внутренне ПЦУ сделает свое собственное официальное формальное богослужение, когда митрополит сядет на престол митрополичий, провозгласит проповедь к людям. Это маленькое такое духовное празднование состоится. Когда произойдет - это дело церкви Украины. Это будет молитвенная и евхаристическая процедура, на которую съедутся гости", - рассказал архиепископ.

Путь Епифания

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6 января в церкви святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили томос об автокефалии украинской церкви.

Томос является патриаршей и синодальной грамотой о предоставлении автокефалии (независимости) православной церкви и признании ее равной среди других 14-ти поместных православных церквей.

Этот документ выдается один раз и является основой существования церкви.

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