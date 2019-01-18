За новую работу Бэнкси заплатили более 100 тысяч фунтов

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Последнюю работу Бэнкси "Season's Greetings", которая накануне Рождества появилась на стене гаража в валлийском городе Порт-Толбот, продали за шестизначную сумму.

Владелец гаража - местный житель по имени Ян Льюис. Мужчина рассказал, что продажа граффити Бэнкси стала для него большим облегчением.

В течение нескольких недель посмотреть на работу уличного художника пришли более 20 тысяч человек.

Работу приобрел Джон Брендлер, владелец галереи Brandler Galleries. По его словам, он заплатил более 100 тысяч фунтов.

Брендлер говорит, что работу Бэнкси вскоре перенесут в другое место, но она будет оставаться в Порт-Толбот по крайней мере в течение ближайших двух-трех лет.

Копірайт зображення Wales News Service Image caption Ян Льюис (слева) и Джон Брендлер

Это было условием продавца, который настаивал на том, чтобы граффити не вывозили из города. По словам нового владельца работы, Льюис даже отказался от более выгодных предложений - все для того, чтобы произведение Бэнкси еще некоторое время заставляло туристов приезжать в Порт-Толбот.

"Думаю, большинство людей просто взяли бы деньги, которые им предлагают. Но он думал не только о себе и это заслуживает уважения", - говорит Джон Брандлер.

55-летний Ян Льюис говорит, что обнаружил мурал на своем гараже за неделю до Рождества и эта находка - одна из тех, "которые меняют жизнь".

"Думаю, город влюбился в это граффити, оно всем нравится, и было бы жаль, если бы его забрали из города".

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