Население Украины за год сократилось на 200 тысяч

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За 2018 год население Украины сократилось почти на 200 тысяч человек, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 декабря 2018 года общая численность населения составляла 42 177 579.

Этот показатель на 208 тысяч ниже, чем год назад.

В Госстате отмечают, что в Украине сохраняется проблема естественного прироста населения: количество умерших продолжает существенно превышать количество новорожденных.

Сейчас это соотношение составляет 100 умерших на 58 новорожденных.

За период с января по ноябрь 2018 года в Украине родилось 312 600 человек против 336 500 в 2017 году.

Умерли в 2018 году 535 100 человек. В 2017-м этот показатель составил 525 800.

В Госстате отмечают, что это без учёта временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и города Севастополь.

Десять лет назад, в январе 2009 года, согласно данным Госстата, население Украины составляло более 46 миллионов человек.

Начиная с 1992 года, численность населения страны последовательное снижается с 52 миллионов человек.

Мировая тенденция

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В ноябре прошлого года западные ученые обнародовали результаты исследований, свидетельствующие о том, что падение рождаемости привело к снижению количества детей в почти половине стран мира.

Среди них - большинство стран Европы, США, Южная Корея и Австралия. То есть в этих странах, говорят исследователи, недостаточно детей, чтобы поддерживать численность населения на одном уровне.

Исследование учитывало тенденции рождаемости в каждой стране мира в период с 1950 по 2017 год.

Так, в 1950 году женщины за свою жизнь рожали в среднем 4,7 детей. К 2017 году этот показатель снизился вдвое.

Стоит отметить, что разница показателей рождаемости в разных странах огромна. К примеру, в Нигере он составляет 7,1 детей на женщину, в то время, как на острове Кипр женщины имеют в среднем лишь одного ребенка.

В большинстве стран Западной Европы показатель рождаемости составляет 1,7.

По словам исследователей, как только средний уровень рождаемости в стране падает ниже показателя в два ребенка, население начинает сокращаться.

В Украине в 2016 году показатель рождаемости составил 1,5 детей на одну женщину.

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