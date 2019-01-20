Соцпартия выдвинула Киву в президенты. Ключевые факты о кандидате
В воскресенье Социалистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего председателя и бывшего советника министра внутренних дел Илью Киву.
Соответствующее решение партия приняла на съезде 20 января.
Теперь Кива должен подать необходимые документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины, а также внести залог в размере 2,5 миллиона гривен.
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Во время съезда Илья Кива заявил, что это "очень важный шаг, очень важное действие, для меня лично и нашей партии".
"Именно партия будет участвовать в президентских выборах. Не важно Кива, Слыш, Чередниченко - важно, чтобы присутствие партии было сегодня в политике", - сказал он.
Илья Кива так обозначил цели Соцпартии:
- участие в президентских выборах
- участие в парламентских выборах
- присоединение к Социнтерну и европейской Соцпартии
Кива подчеркнул, что Европа - это "в первую очередь социальные стандарты, социальная защищенность".
Он считает, что Украине следует перенимать у Европы именно этот опыт, а не "парады ЛГБТ-сообществ по нашим улицам".
Приход в МВД
41-летний Кива учился в Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме на техника-механика, затем в местном педагогическом институте на психолога, затем - получил магистерский диплом юриста в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.
Был директором и главным бухгалтером компании "Укрсвязьмонтаж", работал на железной дороге и в Службе автомобильных дорог.
В 2014 году стал командиром батальона МВД "Полтава" в зоне проведения АТО. В декабре того же года Киву назначили заместителем начальника Донецкого областного управления МВД.
В биографии Кивы на сайте СПУ говорится, что в то время он "начал активно внедрять в оперативную работу базу данных проекта "Миротворец".
22 октября 2015 года он возглавил Департамент противодействия наркопреступности.
Тогда Кива заявил о том, что будет "вывешивать на столбах" списки полицейских, которые нарушают закон.
Тогда же он высказался за необходимость введения "уголовной ответственности за пребывание в состоянии наркотического опьянения".
В июне 2015 года его перевели на аналогичную должность в Херсонскую область.
В феврале 2016 года в интервью "Громадскому" Илья Кива, отвечая на вопрос, допускает ли он внесудебные методы наказания в случае, если судебное преследование оказалось безрезультатным заявил, что "конечно допускает".
В апреле 2016 года Кива дал интервью изданию "Страна.ua", где заявил, что его могут "рано или поздно убить", а на вопрос, кто бы это мог сделать, ответил: "Сейчас этих АТОшникив, которым нечем заняться, полно".
Тогдашняя глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила о неприемлемости таких высказываний и инициировала увольнение Кивы.
В мае Илью Киву уволили с должности, хотя он остался советником министра внутренних дел Арсена Авакова (до лета 2017 года).
Лидер социалистов
Летом 2017 года Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины, что спровоцировало фактический раскол в партии.
Сегодня бывшая СПУ распалась на три части: Соцпартию во главе с Ильей Кивой, Социал-демократическую партию во главе с народным депутатом Сергеем Каплиным и СПУ во главе с Николаем Садовым, которая некоторое время была в союзе с Каплиным.
При этом по состоянию на январь 2019 года в государственном реестре председателем Социалистической партии Украины указан именно Илья Кива.