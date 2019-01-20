Соцпартия выдвинула Киву в президенты. Ключевые факты о кандидате

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В воскресенье Социалистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего председателя и бывшего советника министра внутренних дел Илью Киву.

Соответствующее решение партия приняла на съезде 20 января.

Теперь Кива должен подать необходимые документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины, а также внести залог в размере 2,5 миллиона гривен.

Во время съезда Илья Кива заявил, что это "очень важный шаг, очень важное действие, для меня лично и нашей партии".

"Именно партия будет участвовать в президентских выборах. Не важно Кива, Слыш, Чередниченко - важно, чтобы присутствие партии было сегодня в политике", - сказал он.

Илья Кива так обозначил цели Соцпартии:

участие в президентских выборах

участие в парламентских выборах

присоединение к Социнтерну и европейской Соцпартии

Копірайт зображення СПУ

Кива подчеркнул, что Европа - это "в первую очередь социальные стандарты, социальная защищенность".

Он считает, что Украине следует перенимать у Европы именно этот опыт, а не "парады ЛГБТ-сообществ по нашим улицам".

Приход в МВД

41-летний Кива учился в Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме на техника-механика, затем в местном педагогическом институте на психолога, затем - получил магистерский диплом юриста в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

Был директором и главным бухгалтером компании "Укрсвязьмонтаж", работал на железной дороге и в Службе автомобильных дорог.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Илья Кива работал заместителем главы управления МВД сначала в Донецкой, а затем в Херсонской области

В 2014 году стал командиром батальона МВД "Полтава" в зоне проведения АТО. В декабре того же года Киву назначили заместителем начальника Донецкого областного управления МВД.

В биографии Кивы на сайте СПУ говорится, что в то время он "начал активно внедрять в оперативную работу базу данных проекта "Миротворец".

22 октября 2015 года он возглавил Департамент противодействия наркопреступности.

Тогда Кива заявил о том, что будет "вывешивать на столбах" списки полицейских, которые нарушают закон.

Тогда же он высказался за необходимость введения "уголовной ответственности за пребывание в состоянии наркотического опьянения".

В июне 2015 года его перевели на аналогичную должность в Херсонскую область.

В феврале 2016 года в интервью "Громадскому" Илья Кива, отвечая на вопрос, допускает ли он внесудебные методы наказания в случае, если судебное преследование оказалось безрезультатным заявил, что "конечно допускает".

В апреле 2016 года Кива дал интервью изданию "Страна.ua", где заявил, что его могут "рано или поздно убить", а на вопрос, кто бы это мог сделать, ответил: "Сейчас этих АТОшникив, которым нечем заняться, полно".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Кива остался советником главы МВД после увольнения с должности главы Департамента противодействия наркопреступности

Тогдашняя глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила о неприемлемости таких высказываний и инициировала увольнение Кивы.

В мае Илью Киву уволили с должности, хотя он остался советником министра внутренних дел Арсена Авакова (до лета 2017 года).

Лидер социалистов

Летом 2017 года Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины, что спровоцировало фактический раскол в партии.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2017 году Илья Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины, хотя против этого возразила часть партии

Сегодня бывшая СПУ распалась на три части: Соцпартию во главе с Ильей Кивой, Социал-демократическую партию во главе с народным депутатом Сергеем Каплиным и СПУ во главе с Николаем Садовым, которая некоторое время была в союзе с Каплиным.

При этом по состоянию на январь 2019 года в государственном реестре председателем Социалистической партии Украины указан именно Илья Кива.

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