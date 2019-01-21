Вилкул заявил, что идет в президенты. Что следует знать
Александр Вилкул заявляет о своем выдвижении кандидатом в президенты Украины.
Соответствующее решение приняли на первом собрании оппозиционных сил "Форум за мир и развитие" в Запорожье.
Согласно сообщению liga.net, до форума состоялся закрытый съезд партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", на котором поддержали кандидатуру Вилкула.
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Ранее сторонники "Оппозиционной платформы - За жизнь" опубликовали заявление, в котором говорилось, что эта партия является "клоном "Оппозиционного блока", и заявили о решении суда о признании противоправной ее регистрацию.
Таким образом, не понятно пойдет ли Александр Вилкул на выборы как самовыдвиженец или все же подаст документы от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития".
Прямые переговоры с США и Россией
Во время выступления на форуме Вилкул заявил, что для установления стабильного мира в Украине нужно шесть-восемь месяцев.
"В первые дни после нашей победы перестанут стрелять и перестанут гибнуть люди", - сказал он.
Вилкул настаивает на "прямых переговорах с Америкой и прямых переговорах с Россией".
"Как хочет Америка - не будет, как хочет Россия - не будет. Нужен какой-то компромисс".
По его словам, на неподконтрольных территориях Донбасса необходимо ввести администрацию ООН.
По мнению Вилкула, Украина должна стать парламентской республикой с двухпалатной Верховной Радой: нижняя палата - 150 депутатов, верхняя - 29 депутатов (по одному от миллиона избирателей).
Он добавил, что выступает против вмешательства государства в дела церкви, и обвинил власть в преследовании "канонической церкви".
Вилкул заявил, что готов защищать "нашу каноническую церковь и нашу святую православную веру".
Из бизнеса в политику
44-летний Александр Вилкул окончил Криворожский технический университет по специальности горный инженер.
В официальной биографии он заявляет, что начинал работать с должности помощника машиниста экскаватора в компании "Южный горно-обогатительный комбинат", где затем работал на должностях начальника коммерческо-финансового управления и заместителя генерального директора.
В 2004 году стал гендиректором компаний "Центральный горно-обогатительный комбинат" и "Северный горно-обогатительный комбинат", которые входят в группу "Метинвест" Рината Ахметова.
По результатам выборов 2006 года Вилкул стал депутатом от фракции "Партия регионов", с ней же попал и в следующий состав парламента после выборов 2007 года.
В 2010 году Виктор Янукович назначил Александра Вилкула председателем Днепропетровской обладминистрации. Тогда же облсовет региона возглавлял его отец, нынешний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.
В 2012 году он стал вице-премьером в правительстве Николая Азарова и отвечал за вопросы инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
В 2014 году снова прошел в парламент, теперь от фракции "Оппозиционный блок". С мая 2016 года является сопредседателем фракции.
Эксперты говорили, что Вилкул входит в "группу влияния" Рината Ахметова во фракции.
Раскол "Оппоблока"
В ноябре 2018 года часть парламентской фракции "Оппозиционный блок" во главе с Юрием Бойко объявила об объединении с партией "За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука и совместном походе на выборы.
Эксперты заявляли, что от "Оппоблока" откололась так называемая "группа влияния" Сергея Левочкина.
В ответ на создание "Оппозиционной платформы - За жизнь" и выдвижение ею кандидатом в президенты Юрия Бойко, фракция "Оппозиционный блок" в парламенте исключила его и Сергея Левочкина из своего состава.
После противостояния за контроль над партией "Оппозиционный блок" суд принял решение о запрете вносить изменения в ее учредительные документы, исключив изменение состава руководства и проведение съезда.
Без проведения съезда партия не может выдвинуть своего кандидата на пост президента.
После этого сторонники Вилкула зарегистрировали партию "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", и председателем политсовета стал Борис Колесников.
Как уже упоминалось выше, согласно заявлению "Оппозиционной платформы - За жизнь", партия Вилкула является "клоном "Оппозиционного блока", и Окружной административный суд Киева отменил его регистрацию под таким названием.
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