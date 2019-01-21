Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

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Украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал престижного теннисного турнира Australian Open.

В ⅛ финала Свитолина сыграла с американкой Мэдисон Киз (17-е место в рейтинге WTA) и победила ее со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

В следующей стадии турнира украинка встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой (4-я позиция в рейтинге), которая накануне обыграла 12-ю ракетку мира Анастасию Севастову из Латвии.

Поединок состоится в среду, 23 января.

Свитолина сыграет в четвертьфинале Australian Open второй год подряд - в 2018 году она выбыла из турнира именно на этой стадии.

Копірайт зображення Getty Images

В своей карьере она трижды выходила в ¼ финала турниров серии "Большого шлема" - кроме Australian Open, украинка также дважды соревновалась за выход в полуфинал "Ролан Гаррос" (в 2015 и 2017 годах), однако в обоих случаях уступала своим соперницам.

Сейчас Свитолина занимает 7-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

В декабре Свитолина второй раз подряд одержала победу на турнире Open de Caen во Франции, а в октябре выиграла финальный матч итогового турнира WTA, обыграв американку Слоан Стивенс (5-е место в рейтинге WTA).

Финал нынешнего Australian Open состоится в субботу, 26 января.

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