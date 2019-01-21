В Греции прошли массовые протесты из-за соглашения о переименовании Македонии

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В Афинах прошли массовые акции протеста - народ протестовал против переименования Македонии. Закончились демонстрации столкновениями с полицией.

Организаторы акции заявляли, что участие в митингах примут участие более 600 тысяч человек. Однако в реальности цифра оказалась скромнее - по подсчетам властей, на улицы вышли около 60 тысяч протестующих.

В Афины демонстранты съехались со всей страны. Они держали в руках греческие флаги и скандировали: "Македония - греческая!".

"Мы не можем отдать нашу Македонию, нашу историю", - говорит один из участников акции.

В какой-то момент часть протестующих в масках пошла на столкновения с полицией и начала кидать в нее камнями.

Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Что не устраивает протестующих?

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Причина протестов - соглашение между Грецией и Македонией, которое призвано урегулировать многолетний конфликт между обеими странами.

Спор, продолжающийся уже почти 30 лет, заключается в том, что Македонией называется не только страна, но и северный регион Греции. После распада Югославии многих греков возмутило, что их северный сосед выбрал себе именно такое название - Македонию заподозрили в посягательствах на греческую территорию и историю.

Македонцы подлили масла в огонь, когда назвали аэропорт рядом со столицей Скопье в честь Александра Великого (также известного как Александр Македонский) так же, как трассу, пролегающую от сербской до греческой границы. На наследство Александра Великого претендуют обе стороны конфликта.

Нерешенный спор блокировал надежды Македонии на вступление в НАТО и Европейский Союз.

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Однако летом прошлого года власти обеих стран достигли согласия по урегулированию конфликта: согласно новому соглашению, северный сосед Греции будет называться Республика Северная Македония, или же просто Северная Македония. Ее язык будет называться македонским, а народ - македонцы (или граждане Северной Македонии).

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал соглашение "смелым, историческим и необходимым шагом для наших народов".

Однако документ вызвал возмущение внутри Греции - критики премьера считают, что он делает слишком много уступок македонской стороне.

Из-за несогласия части депутатов с условиями соглашения коалиция в греческом парламенте распалась, в стране начался правительственный кризис.

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