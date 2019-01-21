Зеленского выдвинули кандидатом в президенты. На съезде партии были бургеры и пицца

Копірайт зображення Getty Images

В понедельник, 21 января, партия "Слуга народа" приняла решение о выдвижении Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Судя по публикации самого Зеленского в Facebook, съезд проходил в неформальной обстановке. На фотографиях с места события видно, что участники съезда стоят рядом со столом, полным пиццы и бургеров, и улыбаются на камеру.

Как сообщает "Интерфакс", решение о выдвижении Зеленского участники съезда приняли единогласно.

Кроме того, они "уполномочили" Ивана Баканова, руководителя партии "Слуга народа", подписать решение о подаче необходимых документов в ЦИК.

О своем желании принять участие в президентской гонке Владимир Зеленский заявил в новогоднюю ночь. Актера показали ровно в полночь на телеканале "1+1". Ради этого телеканал даже чуть отсрочил ежегодное обращение президента Украины.

До этого Зеленский долго держал интригу и на вопрос о президентских амбициях отвечал, что "еще думает".

Согласно результатам опросов Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на начало декабря за Владимира Зеленского готовы были проголосовать 14,6% опрошенных.

Если же верить опросу социологической группы "Рейтинг", он имеет 9% поддержки (данные на конец декабря).

В последние дни в СМИ активно обсуждают бизнес Зеленского: по данным журналистов, компания, которая имеет отношение к лидеру студии "95 квартал", продолжает работать в России - несмотря на его заявления о том, что он не работает в России "после того, что она сделала с Украиной".

Сам Зеленский не отрицает, что является совладельцем этой фирмы, но уверяет, что сейчас ею управляют другие люди. "Мы этим не занимаемся. Занимается управляющий. Все, что мы получаем, - это деньги от роялти", - заявил актер в интервью "Українській правді".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram