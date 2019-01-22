Копірайт зображення AFP

Трехсторонние газовые консультации в Брюсселе завершились практически безрезультатно. Российский "Газпром" предлагает украинскому "Нафтогазу" продолжить действующие контракты, Украина хочет новый договор по европейским правилам.

Консультации по газовым вопросам прошли в понедельник в Брюсселе при участии представителей Украины, России и Еврокомиссии.

Действие газовых соглашений завершается 1 января 2020 года, а затем, у сторон есть меньше года, чтобы согласовать новые условия транзита российского газа по территории Украины, а также возможность восстановления его поставки в Украину, которая не импортирует газ из России с ноября 2015 года.

Позиция Украины

По итогам переговоров Павел Климкин сообщил, что российская сторона готова продолжить действие существующих контрактов.

"Господин Миллер трижды сообщил, что они готовы продолжить существующие контракты, эти контракты им, видимо, в радость", - сказал украинский министр.

По словам Климкина, "Газпром" отказывается от признания решений Стокгольмского арбитража и не признает новое газовое законодательство Украины, на основе которого и предлагается подписать новый контракт.

На переговорах Украины заявила, что готова подписать соглашение о транзите только по европейским правилам, которые страна имплементирует в законодательство.

Копірайт зображення AFP

"Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие сделки только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано в Украине", - сказал руководитель компании Андрей Коболев.

В Киеве считают, что такими действиями Москва хочет затянуть газовые переговоры до весны-лета 2019 года в связи с выборами президента.

Что говорит Россия

Российская же сторона после завершения переговоров подтвердила желание продлить действие контрактов и акцентировала внимание на росте рисков транзита российского газа через Украину.

"Очевидно, что риски надежности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом", - цитирует Миллера российское агентство "РИА Новости".

Копірайт зображення Getty Images

По его словам, объемы газа, который Украина получает по реверсу, резко сокращаются, так же как и сокращаются запасы газа в украинских хранилищах.

Точка зрения ЕС

А вот европейская сторона настроена более оптимистично после переговоров.

Еврокомиссар Шефчович заявил, что в ЕС хотят, чтобы Украина и Россия подписали новый газовый контракт, сроком действия на десять и более лет. Он должен включать такие объемы, которые были бы коммерчески интересными для привлечения в украинскую ГТС европейского инвестора с высокой репутацией.

На этих переговорах европейская сторона изложила свои предложения о новых условиях поставок российского газа в страны ЕС с 2020 года.

"Надеюсь, что мы будем иметь контракт до конца года, и долгосрочный транзит через Украину будет обеспечен", - сказал еврокомиссар.

Следующие газовые консультации в трехстороннем формате запланированы на май этого года. К этому времени украинская сторона проанализирует предложения Еврокомиссии и проведет дополнительные переговоры по этому вопросу.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram