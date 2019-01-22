Газовые переговоры Украина-РФ-ЕС завершились: кто что предлагает?
Трехсторонние газовые консультации в Брюсселе завершились практически безрезультатно. Российский "Газпром" предлагает украинскому "Нафтогазу" продолжить действующие контракты, Украина хочет новый договор по европейским правилам.
Консультации по газовым вопросам прошли в понедельник в Брюсселе при участии представителей Украины, России и Еврокомиссии.
Действие газовых соглашений завершается 1 января 2020 года, а затем, у сторон есть меньше года, чтобы согласовать новые условия транзита российского газа по территории Украины, а также возможность восстановления его поставки в Украину, которая не импортирует газ из России с ноября 2015 года.
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Позиция Украины
По итогам переговоров Павел Климкин сообщил, что российская сторона готова продолжить действие существующих контрактов.
"Господин Миллер трижды сообщил, что они готовы продолжить существующие контракты, эти контракты им, видимо, в радость", - сказал украинский министр.
По словам Климкина, "Газпром" отказывается от признания решений Стокгольмского арбитража и не признает новое газовое законодательство Украины, на основе которого и предлагается подписать новый контракт.
На переговорах Украины заявила, что готова подписать соглашение о транзите только по европейским правилам, которые страна имплементирует в законодательство.
"Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие сделки только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано в Украине", - сказал руководитель компании Андрей Коболев.
В Киеве считают, что такими действиями Москва хочет затянуть газовые переговоры до весны-лета 2019 года в связи с выборами президента.
Что говорит Россия
Российская же сторона после завершения переговоров подтвердила желание продлить действие контрактов и акцентировала внимание на росте рисков транзита российского газа через Украину.
"Очевидно, что риски надежности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом", - цитирует Миллера российское агентство "РИА Новости".
По его словам, объемы газа, который Украина получает по реверсу, резко сокращаются, так же как и сокращаются запасы газа в украинских хранилищах.
Точка зрения ЕС
А вот европейская сторона настроена более оптимистично после переговоров.
Еврокомиссар Шефчович заявил, что в ЕС хотят, чтобы Украина и Россия подписали новый газовый контракт, сроком действия на десять и более лет. Он должен включать такие объемы, которые были бы коммерчески интересными для привлечения в украинскую ГТС европейского инвестора с высокой репутацией.
На этих переговорах европейская сторона изложила свои предложения о новых условиях поставок российского газа в страны ЕС с 2020 года.
"Надеюсь, что мы будем иметь контракт до конца года, и долгосрочный транзит через Украину будет обеспечен", - сказал еврокомиссар.
Следующие газовые консультации в трехстороннем формате запланированы на май этого года. К этому времени украинская сторона проанализирует предложения Еврокомиссии и проведет дополнительные переговоры по этому вопросу.