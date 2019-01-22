Вице-премьер Италии призвал ЕС ввести санкции против Франции

Копірайт зображення EPA Image caption Ранее Луиджи Ди Майо заявил, что Европейский союз должен принять "санкции" против стран, начиная с Франции, которые, по его мнению, стали причиной гибели мигрантов в Средиземноморье

Министерство иностранных дел Франции вызвало итальянского посла после заявления вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо о вине Парижа в ситуации с мигрантами в Средиземном море.

В воскресенье Луиджи ди Майо призвал Европейский Союз ввести санкции в отношении Франции за ее политику в Африке.

Он сказал, что Франция "никогда не прекращала колонизировать десятки африканских стран".

Италия и Франция ранее столкнулись с вопросами по миграции. Италия является местом, куда в последние годы прибывали десятки тысяч мигрантов ради новой жизни в Европе.

В прошлом году Франция критиковала Италию за то, что итальянское правительство не позволило зайти в порты спасательным судам, перевозящим мигрантов в Средиземном море. Итальянские чиновники, в свою очередь, обвинили Францию в отказе принять мигрантов.

Ди Майо, лидер движения "Пять звезд" (M5S), который находится в коалиционном правительстве с ультраправой Лигой Севера, раскритиковал политику Франции во время своего визита в центральную Италию.

Критика прозвучала на фоне сообщений ООН о возможной гибели 170 мигрантов в результате крушения двух судов в Средиземном море.

"Евросоюз должен наказать Францию и все страны, которые действуют подобно ей, обедняя Африку и заставляя ее жителей выезжать. Место африканцев - в Африке, а не на дне Средиземного моря", - призвал Луиджи Ди Майо.

"Если люди покидают континент сегодня, так это потому, что европейские страны, прежде всего Франция, никогда не прекращали колонизировать десятки африканских стран", - добавил он.

После этого в понедельник итальянского посла Терезу Костальдо вызвали в МИД Франции.

Французские дипломатические источники, которые цитирует итальянское информационное агентство Ansa, называют слова Ди Майо "враждебными и беспричинными, учитывая партнерство между Францией и Италией в Европейском Союзе".

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Однако Ди Майо не пожелал извиняться.

В понедельник он обвинил Францию ​​в манипулировании экономикой африканских стран, которые используют франк CFA, валюту колониальной эры, поддержанную французской казной.

"Франция является одной из стран, которая путем печати денег для 14 африканских государств препятствует их экономическому развитию и способствует тому, что беженцы покидают континент, а потом умирают в море или прибывают на наши берега", - отметил он.

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что 4216 мигрантов попали в Европу морским путем в первые 16 дней 2019 года, что вдвое больше, чем в тот же период прошлого года.

Другой вице-премьер-министр Италии, лидер "Лига севера" Маттео Сальвини, написал в Facebook после последнего случая гибели мигрантов в Средиземноморье, что "пока европейские порты останутся открытыми ... к сожалению, перевозчики мигрантов будут продолжат делать бизнес и убивать".

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