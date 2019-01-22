"Путешественница в бикини" погибла при восхождении на гору Тайваня
Тайваньская путешественница, которая прославилась многочисленными фотографиями в купальниках, сделанными на вершинах гор, погибла, сорвавшись в ущелье во время очередного восхождения.
Джиджи Ву удалось обратиться в службу помощи, но из-за плохой погоды спасательная операция задержалась, сообщают местные СМИ.
Считается, что 36-летняя женщина умерла от переохлаждения.
Джиджи Ву была широко известна в соцсетях благодаря своим запоминающимся фотографиям из походов по дикой природе.
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Ву осуществляла самостоятельный поход по горному хребту в тайваньском национальном парке Юйшань.
Она была опытным туристом, использовала качественное снаряжение и всегда уделяла внимание мерам безопасности во время походов.
По сообщению Taiwan News, плохая погода трижды помешала спасательному вертолету добраться до нее. Спасатели отправились к ней пешком.
Когда они все же спустились в ущелье, то обнаружили там тело путешественницы, сообщают Liberty Times.
В интервью Focus Taiwan 2018 года, она объяснила, что идея размещать фотографии в бикини с горных вершин в нее возникла после пари, проигранному одному из друзей.
Ее последнее сообщение в Facebook датируется 18 января и сопровождается фото с видом с горы.
Страница сейчас пестрит сообщениями друзей и подписчиков со словами сочувствия и благодарности за то, что Джиджи Ву была вдохновением для туристического сообщества.