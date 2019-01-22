Пожар в Керченском проливе: шансов спасти пропавших нет

Копірайт зображення EPA Image caption Пожар начался вечером 21 января

В результате пожара на двух судах в районе Керченского пролива погибли 14 человек, заявило агентство ТАСС.

Судьба шести человек остается неизвестной. Всего на борту двух судов, по уточненным данным, было 32 человека, 12 из них спасены.

Во вторник утром пожар еще продолжался. Сохраняется опасность взрыва, уточнили в пресс-службе российского Федерального агентства морского и речного транспорта.

Там также сообщили, что утром 22 января операцию перевели из спасательной в поисковую, так как шансов найти живых уже нет.

Из-за шторма спасенных людей и тела погибших ночью не смогли отправить на берег - сильный ветер и волны помешали буксиру приблизиться к кораблям, которые забрали пострадавших на борт.

Что известно?

Возгорание на двух иностранных судах началось вечером 21 января. Два загоревшихся танкера "Маэстро" и "Венис" шли под флагами Танзании из Темрюка в Ливию с топливом на борту.

Они находились на якорной стоянке в нейтральных водах в 15 морских милях от мыса Такиль Керченского полуострова.

По данным российского Федерального агентства морского и речного транспорта, на борту судна "Венис" (прежнее название "Канди") находилось 17 человек - граждане Турции и Индии. На втором судне "Маэстро" - 15 человек (также представители этих двух стран).

По предварительной информации, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

На двух судах к началу пожара было примерно 4,6 тысячи тонн топлива.

К спасательной операции привлекли около десяти кораблей.

Поставки в Сирию

Иностранные суда, которые загорелись в районе Керченского пролива, осуществляли незаконные поставки газа в Сирию, сообщило министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как сообщает министерство, согласно данным систем международного мониторинга торгового судоходства, газовый танкер "Венис" 20 января вышел из российского порта "Темрюк". Это порт расположен в Темрюкском заливе Азовского моря в Краснодарском крае.

Копірайт зображення EPA Image caption Известно, что ночью пожар не смогли потушить

На момент аварии на обоих кораблях не работала система AIS (Automatic Identification System), которая позволяет "не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ", пояснили в МинВОТ.

"Сейчас трудно установить происхождение газа, который перевозился, однако по имеющейся информации суда "Венис" и "Маэстро" привлекались к поставкам газа, добытого как с украинского шельфа, так и из других стран. Указанные суда ранее входили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий", - заявили в украинском министерстве.

Отключая такие системы, международные перевозчики стремятся избежать ответственности за украинским законодательством, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применить международно-правовые санкции, отметили в министерстве.

По данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), эти корабли также задействованы в незаконных поставках газа в Сирию, начиная с 2016 года, утверждают в МинВОТ.

Россия пока такие заявления не прокомментировала.

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