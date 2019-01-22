Националисты выдвинули в президенты Кошулинского. Что он обещает?

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Партия "Свобода" выдвинула кандидатом в президенты бывшего вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского.

Такое решение партия приняла во вторник на съезде в Киеве.

Теперь Кошулинский должен подать документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации, а также внести залог в размере 2,5 миллиона гривен.

На съезде лидер "Свободы" Олег Тягнибок сообщил, что о поддержке Кошулинского заявили такие националистические партии как "Правый сектор", "Организация украинских националистов (ОУН)", "Конгресс украинских националистов", организация "С14", и лидер движения "Действие" народный депутат Дмитрий Ярош.

При этом, "Национальный корпус" о поддержке Кошулинского не заявлял.

Слоган кандидата - "Руслан Кошулинский - единственный выбор украинцев".

Копірайт зображення svoboda.org.ua Image caption Руслана Кошулинского выдвинули кандидатом на съезде "Свободы" во вторник

Во время выступления на съезде кандидат процитировал известного националиста и деятеля ОУН Ярослава Стецько, сказав, что задачей националистов является "построение и борьба за Украину, свободную, соборную. Украину без холопа и без пана".

"Наша задача проверить, выполнена ли эта миссия, свободна ли сегодня Украина, может ли Украина самостоятельно определять свой путь", - сказал он.

Кошулинский сказал, что хочет ввести обязательную проверку кандидатов на выборные должности с помощью детектора лжи и принимать на работу только по открытым конкурсам на основе "профессионализма и патриотизма".

Он предлагает принять закон об импичменте и отзыве депутатов, лишать членов парламента мандата за неличное голосование или прогулы заседаний.

Также он хотел бы установить государственный контроль над "естественными" монополиями и провести проверку приватизации, ввести беспроцентные кредиты для запуска бизнеса.

Кошулинский считает нужным разорвать дипломатические отношения с Россией, а "минский формат" переговоров по конфликту на Востоке заменить будапештским - с Великобританией и США.

От золотоискателя до политика

49-летний Руслан Кошулинский закончил технологический факультет Кооперативного техникума во Львове, а в 2006 году получил степень бакалавра права в Тернопольском государственном экономическом университете.

Кошулинский работал в ресторанно-гостиничном комплексе, поваром в артели золотоискателей на севере Красноярского края России, руководителем производства на госпредприятии "Турист".

С 2001 года работал помощником депутата Олега Тягнибока, а в 2008 году стал его заместителем в руководстве Всеукраинского объединения "Свобода".

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2012 году Кошулинский был избран в Верховную Раду по списку "Свободы", тогда же он стал заместителем председателя парламента

В 2012 году попал в парламент в составе фракции "Свободы". Кошулинского тогда избрали заместителем председателя Верховной Рады.

Участвовал в событиях Революции достоинства и как вице-спикер созвал парламент на заседание, где было принято решение об отстранении Виктора Януковича.

После поражения "Свободы" на выборах в 2014 году, некоторое время служил в Вооруженных силах, в том числе в зоне проведения АТО.

В 2015 году проиграл на выборах мэра Львова Андрею Садовому, но стал депутатом Львовского областного совета от "Свободы".

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