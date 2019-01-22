Массаж, целебные ванны и питательная диета: как в Британии спасают лысого ежа
В центре спасения дикой природы ежику, который потерял все свои иголки, ежедневно делают массаж. Персонал центра надеется, что благодаря этому еж сможет отрастить их снова.
Ежа, которому дали прозвище Медвежонок, нашли в саду в графстве Шропшир.
Сотрудники спасательной службы рассказали, что он страдал от серьезной ушной инфекции, вызванной клещами. Вероятно, именно из-за такого стресса у животного выпали все иголки.
Теперь ему понадобятся месяцы лечения в центре, пока он сможет вернуться в дикую природу.
Менеджер центра Фрэн Хилл рассказала, что Медвежонок, который сильно похудел, идет на поправку.
"Он очень хорошо ест, и это огромный шаг к выздоровлению", - сказала она.
Ежику назначили курс антистрессового массажа со специальным кремом, а также еженедельную ванну. После такого ухода его иглы должны отрасти.
После того, как фотографии ежика разместили в интернете, центр получил много сообщений и пожертвований на спасение животного.