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Британским полицейским пришлось спасать пустынную крысу от голодной смерти после того, как ее хозяин попал в тюрьму.

Полиция графства Дербишир сообщила, что в операции принимал участие спецотряд быстрого реагирования - помощь полицейских понадобилась, чтобы быстро получить доступ в помещение, где находилось животное.

Пустынная крыса была жива - несмотря на то, что ее не кормили около недели. По словам правоохранителей, животное сразу же доставили к ветеринару.

В полиции рассказали, что откликнулись на обращение представителей Королевского сообщества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

"Мы очень тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и всегда благодарны им за помощь в спасении животных", - заявили в RSPCA, комментируя операцию по спасению грызуна.

Полицейские объяснили, что всегда вызывают вооруженных офицеров, "когда необходимо получить доступ к объектам, которые вызывают беспокойство".

На оперативную работу вызов никак не повлиял, добавляют правоохранители.

По их словам, во время осмотра помещения офицеры также обнаружили, что владелец забыл выключить газ: "Газ выключили и теперь помещение является безопасным", - заявили в полиции Дербишира.

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