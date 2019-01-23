Восстание в Зимбабве: почему горят шины и льется кровь

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В Зимбабве продолжаются массовые беспорядки, вызванные резким повышением цен на топливо.

Комиссия по правам человека Зимбабве раскритиковала власти за использование армии для подавления протестов.

В то же время представитель правительства защищает действия силовиков. "Когда вещи выходят из-под контроля, нужно проявить твердость", - сообщил он в комментарии ВВС.

По данным Комиссии по правам человека, во время протестов, начавшихся еще на прошлой неделе, погибли 8 человек. По другим данным, число жертв уже достигло 12.

Военные избили водителей микроавтобусов во вторник в Хараре - столице Зимбабве. Также корреспондент ВВС Эндрю Хардинг беседовал в Хараре с мужчиной, который утверждал, что его и около 30 других людей также избили военные.

Постоянное насилие вызывает вопросы и требует разъяснений со стороны президента Эммерсона Мнангагвы, добавляет корреспондент BBC.

Ранее Мнангагва пообещал, что не допустит примения физического насилия против гражданских.

Почему начались протесты

12 января президент Мнангагва сообщил, что цены на бензин и дизель увеличатся более чем в два раза, - с 1,24 до 3,31 доллара за литр.

Повышение цен на топливо должно было решить проблему его дефицита, но привело к тому, что Зимбабве вошло в число мировых лидеров по стоимости топлива для населения: почти вдвое дороже, чем в Нидерландах или соседней Замбии, сообщает GlobalPetrolPrices.com.

Начали расти цены. Стоимость проезда на автобусе в Хараре (15 км) увеличилась до 3,5 долл США вместо 1,5 долл. Выросли цены на продовольствие - если раньше 2 кг риса стоили 3,75 долларов США, то сейчас - уже 7,8 долларов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Мнангагва приостановил зарубежное турне из-за протестов в стране

Многие жители Зимбабве, измученные годами экономических проблем, внезапно обнаружили, что они не могут позволить себе билет на автобус до работы.

Это привело к протестам в крупнейших городах страны - Хараре и Булавайо, которые начались 14 января.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После повышения цен на топливо жители Зимбабве обнаружили, что они не могут позволить себе билет на автобус до работы

Кого власти обвиняют в беспорядках?

Правительство Зимбабве обвиняет оппозиционную партию "Движение за демократические перемены" в использовании протестов в качестве инструмента политического манипулирования.

Представитель президента Джордж Чарамба заявил в воскресенье: "Руководство "Движения за демократические перемены" постоянно говорит о том, что они будут использовать насильственные уличные акции для отмены результатов голосования (на выборах президента в августе 2018 года. - Ред.)".

Оппозиция не согласилась с решение суда от августа 2018 года о признании президента Мнангагвы победителем на президентских выборах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Оппозиция утверждает, что этого человека избили военные во время протестов в Булавайо

Что говорит оппозиция

Оппозиционное "Движение за демократические перемены" заявило во вторник, что пять его членов были задержаны, им также отказали в освобождении под залог.

Зимбабвийский конгресс профсоюзов, призывавший к участию в протестах, сообщил, что его лидер Яфет Мойо также был арестован.

Лидер оппозиции Нельсон Чамис сообщил BBC, что "не было никаких оснований бить людей на улицах".

"К людям приходят домой, их вывозят из их домов с семьями, даже ночью ... многих арестовали без видимой причины", - сказал он.

Правозащитники из Комиссии по правам человека Зимбабве подтверждают информацию о ночных рейдах военных, в ходе которых людей задерживают и избивают.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Южной Африке зимбабвийская диаспора вышла в поддержку восставших соотечественников

Что говорит президент Мнангагва

В понедельник 76-летний президент Мнангагва прервал зарубежное турне из-за протестов в стране.

Он должен был посетить экономический саммит в Давосе, где хотел привлечь инвестиции в Зимбабве.

Вернувшись в Харару, он призвал все стороны к сотрудничеству, чтобы решить проблемы экономики.

Мнангагва осудил насилие со стороны представителей власти.

"Насилие и противоправные действия наших служб безопасности неприемлемы и являются предательством нового Зимбабве. Будет проводиться расследование нарушений", - заявил он, пообещав наказать ответственных за подобные действия в случае признания их вины.

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