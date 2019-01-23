В Британии блогеров обязали предупреждать о проплаченных постах

Копірайт зображення BBC/Reuters Image caption Зои Сагг, певица Рита Ора и модель Рози Хантингтон-Уайтли - среди тех, кто дал такое обещание

Шестнадцать звезд социальных сетей, среди которых певцы Элли Голдинг и Рита Ора, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Алекса Чанг, и влогер Зоелла согласились изменить принципы своих онлайн-публикаций.

Как рассказывает корреспондент BBC по вопросам технологий Джейн Уэйкфилд, они должны четко обозначать, получали ли деньги, подарки или другие выгоды в обмен на посты с рекомендациями определенных товаров.

Соответствующее обещание они дали после того, как получили предупреждение от Департамента по вопросам конкуренции и рынков Великобритании о том, что их посты могут нарушать законодательство по защите потребителей.

Посты в интернете могут не только продвигать определенные бренды, но и вводить в заблуждение покупателей, говорится в заявлении организации.

Департамент не указал, нарушали ли названные авторы права потребителей, но сообщил, что все они добровольно изменили свою практику публикации постов после расследования.

Однако, если они не будут соблюдать достигнутую с Департаментом договоренность, их дела могут передать в суд, и им будут грозить крупные штрафы или тюремное заключение сроком до двух лет.

Копірайт зображення PA Image caption Актриса Мишель Киган, влогер Джим Чапман и звезда реалити-шоу Хлоя Симс - также среди участников соглашения

Среди звезд, которые пообещали маркировать проплаченные посты:

Поп-звезда Рита Ора

Актриса Мишель Киган

Певица Элли Голдинг

Телеведущая и модель Алекса Чанг

Дизайнер и модель Рози Хантингтон-Уайтли

Видеоблоггер Зои Сагг (ведущая влоги под именем Зоелла)

Александра "Бинки" Фелстед из шоу "Сделано в Челси"

Модель Искра Лоуренс

Модный блогер Джеймс Чапман (ведущий влоги как Джим Чапман)

Модный блогер Дина Торкиа

Письма с предупреждениями прислали и ряду других неназванных знаменитостей, призвав их пересмотреть принципы своих публикаций в социальных сетях.

Руководитель Департамента Андреа Косчелли сказал: "Блогеры могут иметь огромное влияние на то, что их поклонники решат приобрести. Люди вполне справедливо могут чувствовать себя обманутыми, если то, что они считали рекомендацией от человека, которым они восхищаются, оказывается маркетинговым трюком".

"Вы должны быть в состоянии определить, как только посмотрите на пост, была ли за него получена какая-то плата или вознаграждение, чтобы вы могли решить, стоит ли действительно тратить ваши честно заработанные деньги".

Какие правила?

Блогеры должны четко обозначать контент, за который получили плату или подарки. #ad (реклама) или #sponsored (спонсируется) - это примеры обозначений, которые теперь должны быть на видном месте в начале публикации, а не спрятаны среди других хештегов в конце поста

Даже посты о товарах, полученных в качестве бесплатных образцов, должны иметь соответствующую маркировку. Для этого предлагают хэштег #freebie (бесплатный образец)

Уже недостаточно просто указать перечень компаний, с которыми работают блогеры, в описании их профиля в соцсети. Сообщать о плате за пост нужно в каждом отдельном случае

Практика рекламы товаров, от одежды до автомобилей, гостиниц и способов провести праздники, распространена среди так называемых "инфлюэнсеров" соцсетей, которые могут заработать десятки тысяч долларов от компаний за один пост на таких сайтах как Instagram.

Риск заключается в том, что потребители больше доверя.т продукту, который рекомендует кто-то, кем они восхищаются в социальных сетях.

Некоторые знаменитости используют такие хэштеги, как #ad или #sponsored, когда размещают проплаченные посты.

Департамент по конкуренции и рынков Великобритании планирует проводить дальнейшие исследования о роли и ответственности социальных сетей.

Копірайт зображення ASA Image caption Департамент по рекламным стандартам ранее обозначал несколько постов звезды Луизы Томпсон как скрытую рекламу

Департамент по вопросам рекламных стандартов Великобритании начал собственное расследование рекламы в социальных сетях после жалобы на практику проплаченных постов и дважды делал предупреждения звезде реалити-шоу Луизе Томпсон.

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