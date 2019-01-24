Суд начал оглашение приговора Януковичу

Копірайт зображення Getty Images

Оболонский районный суд Киева начал оглашать приговор по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Приговор объявляет председательствующий судья Владислав Девятко.

Государственное обвинение требует приговорить Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Сам экс-президент и его защитники отвергают все обвинения и считают процесс политическим.

Как сообщает корреспондент BBC News Украина, в зале суда сидит группа молодых людей, которых пропустили туда первыми.

Неизвестные представляются просто "гражданами Украины".

Image caption Группа неизвестных пришла на заседание первыми и заняла часть зала заседаний

Снаружи и внутри здания суда находится несколько десятков правоохранителей.

Во время предыдущих заседаний суда Янукович не выходил на видеосвязь. По словам адвокатов, в декабре это было связано с болезнью, так как бывший президент находился в больнице, где технической возможности организовать видеоконференцию не было, а еще делать это ему якобы не позволяли врачи.

Процесс длится около 1,5 года, с мая 2017 года.

И расследование, и суд над бывшим президентом проходили по специальной процедуре - заочной, без участия самого подозреваемого.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram