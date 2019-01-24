Тимошенко и видео с Коэльо: версия штаба кандидата

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пауло Коэльо заявил, что никогда не поддерживал Тимошенко на выборах

В пресс-службе Юлии Тимошенко объяснили, что интервью с писателем Пауло Коэльо, показанное в фильме во время съезда ВО "Батькивщина", было снято в 2010 году, а сам фильм - биографический, а не агитационный.

Во вторник, 22 января, на съезде ВО "Батькивщина" зрителям показали фильм, в одном из эпизодов которого Коэльо одобрительно высказывается о Тимошенко.

После этого бразильский писатель заявил, что никогда не поддерживал кандидатуру Юлии Тимошенко на президентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержку ее кандидатуры. Даже если она нравится мне как человек, украинская политика - не мое дело", - заявил Коэльо.

Если верить переводу интервью писателя, показанному в фильме, Коэльо утверждает, что дважды встречался с Тимошенко и считает ее харизматичным человеком, "способным управлять страной".

Оно вошло в фильм, в котором о Тимошенко также одобрительно высказываются Леонид Кравчук, экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Skip Twitter post by @paulocoelho I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business



Ex-PM Tymoshenko launches bid for Ukraine presidency https://t.co/5bpuC4l2fK — Paulo Coelho (@paulocoelho) 23 января 2019 г.

Версия штаба Тимошенко

После твита Коэльо в пресс-службе Юлии Тимошенко заявили, что показанный на съезде фильм "был сделан и позиционировался именно как биографический, а никоим образом не агитационный".

В ленту вошли как современное видео, так и архивные кадры, сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что в ленте члены семьи и известные люди делятся своими воспоминаниями и впечатлениями о Юлии Тимошенко, в том числе и Пауло Коэльо.

Как утверждает пресс-секретарь, интервью с писателем записал хорватский режиссер Яков Седлар в 2010 году в Женеве (Швейцария), где живет Коэльо.

В том же году режиссер снял посвященный Юлии Тимошенко фильм "Юля" и предоставил видеоматериалы и права на них партии "Батькивщина", сообщили в пресс-службе.

Там говорят, что Коэльо знал, что отснятое видео используют в документальном фильме о Юлии Тимошенко.

Реакция соцсетей

Пользователи Facebook на факт "поддержки, которой не было", как и можно было ожидать, отреагировали шутками.

В частности, предположениями о том, кто еще мог таким же образом "поддержать" кандидатуру Юлии Тимошенко.

"Шварценеггер едет на форум Тимошенко, чтобы поддержать ее кандидатуру", - прокомментировал происходящее Антон Ходза.

Упомянули и Святослава Вакарчука, который накануне намекнул, что может пойти в политику.

Во время съезда ВО "Батькивщина", который 22 января состоялся в киевском Дворце спорта, Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты. Уже на следующий день она подала необходимые документы в ЦИК.

"Я иду в президенты, чтобы Украина не потеряла еще 5 лет", - заявила Тимошенко во время выступления на съезде.

Копірайт зображення Уніан

Как свидетельствуют соцопросы, Тимошенко является лидером президентской гонки: за нее готовы проголосовать 11% респондентов. Президентское кресло также может занять шоумен Владимир Зеленский - за него готовы проголосовать 8,2% определившегося электората. На третьем месте Петр Порошенко - 6,5% голосов.

Такие данные содержатся в опубликованных в начале декабря 2018 года результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

По подсчетам социологической группы "Рейтинг", по состоянию на конец декабря Тимошенко поддерживали 21% опрошенных. Отдать свой голос за Владимира Зеленского были готовы 13%, за Петра Порошенко - 11%.

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