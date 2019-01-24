Януковича приговорили к 13 годам заключения
Оболонский райсуд Киева в четверг, 24 января, признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам заключения.
Приговор огласил председательствующий судья Владислав Девятко.
"Суд постановил Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны)", - сказал он.
Судья добавил, что за государственную измену Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы, а за пособничество в ведении войны - к 12 годам.
"По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить Януковичу Виктору Федоровичу наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал председательствующий судья.
Вместе с тем судья объяснил, что сторона обвинения не предоставила убедительных доказательств, что Янукович действовал "с целью так называемого сепаратизма", поэтому оправдал его по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность.
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Также с Януковича взыщут почти 100 тыс. гривен за проведение судебных экспертиз.
Начало отбывания наказания будет считаться с момента задержания экс-президента.
Защита экс-президента может подать апелляцию на это решение.
Сторона обвинения требовала приговорить Януковича к 15 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.
Сам экс-президент и его защитники отвергают обвинения и считают процесс политическим.
Процесс над Януковичем длился 1,5 года, с мая 2017 года.
И расследование, и суд над бывшим президентом проходили по специальной процедуре - заочной, без участия самого подозреваемого.
В начале заседания адвокат Януковича Александр Горошинский пытался обратиться в коллегию судей, однако ему отказали.