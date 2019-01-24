Замерзла в лесу: что известно о смерти студентки, которую высадили из маршрутки

Копірайт зображення Новоград-Волинський медичний коледж

Студентка, которую высадили из маршрутки в Житомирской области якобы за неуплату 25 грн за проезд, замерзла насмерть в лесу, когда пыталась вернуться домой. Об этом сообщают местные СМИ.

Тело девушки нашли между селами Рудня-Хочинская и Перга Олевского района Житомирской области 10 января.

Расследование

В полиции подтвердили BBC News Украина факт смерти девушки.

"Она села на автобус в селе, где живут ее родители - Рудне-Хочинской. В соседнем селе Перга ее высадили. А через два дня ее нашли мертвой в лесу. По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение", - рассказала пресс-секретарь полиции Житомирской области.

В то же время правоохранители пока не подтверждают, но и не опровергают информацию о том, что маршрутчик высадил студентку из-за того, что она не оплатила 25 грн за проезд.

"Информация об этом и о возможном конфликте между водителем и девушкой проверяется", - добавила пресс-секретарь полиции.

"Водитель объяснить, почему он высадил девушку, не может", - отмечает она.

В полиции отрицают данные о том, что студентку высадили за селом - там говорят, что она вышла на остановке в селе Перга: "Между селами Рудня-Хочинская и Перга есть автомобильная дорога, а есть другая дорога, которая короче и идет через лес. В нем и обнаружили тело".

Сейчас идет расследование - его начали по статье об убийстве после заявления родителей и старосты села, когда девушка исчезла.

Обычно в таких случаях расследование начинают по статье 115 "Умышленное убийство", поясняют в полиции.

Что же касается самого водителя, то сейчас к нему никаких мер не применяют.

"На момент, когда девушку высаживали из автобуса, с ней все было нормально. Что же было дальше - должно показать следствие", - отметила пресс-секретарь житомирской милиции.

Версии

Копірайт зображення Google Maps Image caption Расстояние между селами Перга и Рудня-Хочинская (обозначено красным) - около 3-х километров

Погибшая - Ирина Дворецкая 1998 года рождения.

Она училась в Новоград-Волынском медицинском колледже. 15 января на его сайте сообщили о смерти девушки.

"На 21-м году трагически оборвалась жизнь студентки IV курса Ирины Дворецкой. Вспоминаем ее как веселого и доброжелательного человека, сочувствовавшего чужому горю, с которым можно было разделить и радость, и грусть", - говорилось в сообщении.

Позже сайт "Стопкор" опубликовал новость о возможных обстоятельствах смерти девушки.

В новости говорилось, что местный активист "Стоп Коррупции" Александр Игнатьев пообщался с родственниками погибшей.

"Оказалось, что она около четырех утра ехала в город Олевск. Когда пришло время рассчитываться за проезд, у девушки не оказалось денег на билет стоимостью 25 гривен. Тогда кондуктор решил высадить ее на остановке в 2-х километрах от села Перга", - дает свою версию произошедшего Александр Игнатьев.

"Она пошла вдоль трассы, однако решила сократить путь через лес. Там заблудилась и замерзла", - добавляет он.

А сайт Олевськ.zt.ua сообщает, что девушка ехала в Олевск сопровождать из Олевска в житомирскую больницу больную мать.

"В результате испуга девушка заблудилась, попала в бобровую яму, где и остановилось ее сердце. 10 января на месте гибели ее и нашел отец", - добавляют авторы сайта.

Полиция проверяет всю эту информацию.

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