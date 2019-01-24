Замерзла в лесу: что известно о смерти студентки, которую высадили из маршрутки
Студентка, которую высадили из маршрутки в Житомирской области якобы за неуплату 25 грн за проезд, замерзла насмерть в лесу, когда пыталась вернуться домой. Об этом сообщают местные СМИ.
Тело девушки нашли между селами Рудня-Хочинская и Перга Олевского района Житомирской области 10 января.
Расследование
В полиции подтвердили BBC News Украина факт смерти девушки.
"Она села на автобус в селе, где живут ее родители - Рудне-Хочинской. В соседнем селе Перга ее высадили. А через два дня ее нашли мертвой в лесу. По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение", - рассказала пресс-секретарь полиции Житомирской области.
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В то же время правоохранители пока не подтверждают, но и не опровергают информацию о том, что маршрутчик высадил студентку из-за того, что она не оплатила 25 грн за проезд.
"Информация об этом и о возможном конфликте между водителем и девушкой проверяется", - добавила пресс-секретарь полиции.
"Водитель объяснить, почему он высадил девушку, не может", - отмечает она.
В полиции отрицают данные о том, что студентку высадили за селом - там говорят, что она вышла на остановке в селе Перга: "Между селами Рудня-Хочинская и Перга есть автомобильная дорога, а есть другая дорога, которая короче и идет через лес. В нем и обнаружили тело".
Сейчас идет расследование - его начали по статье об убийстве после заявления родителей и старосты села, когда девушка исчезла.
Обычно в таких случаях расследование начинают по статье 115 "Умышленное убийство", поясняют в полиции.
Что же касается самого водителя, то сейчас к нему никаких мер не применяют.
"На момент, когда девушку высаживали из автобуса, с ней все было нормально. Что же было дальше - должно показать следствие", - отметила пресс-секретарь житомирской милиции.
Версии
Погибшая - Ирина Дворецкая 1998 года рождения.
Она училась в Новоград-Волынском медицинском колледже. 15 января на его сайте сообщили о смерти девушки.
"На 21-м году трагически оборвалась жизнь студентки IV курса Ирины Дворецкой. Вспоминаем ее как веселого и доброжелательного человека, сочувствовавшего чужому горю, с которым можно было разделить и радость, и грусть", - говорилось в сообщении.
Позже сайт "Стопкор" опубликовал новость о возможных обстоятельствах смерти девушки.
В новости говорилось, что местный активист "Стоп Коррупции" Александр Игнатьев пообщался с родственниками погибшей.
"Оказалось, что она около четырех утра ехала в город Олевск. Когда пришло время рассчитываться за проезд, у девушки не оказалось денег на билет стоимостью 25 гривен. Тогда кондуктор решил высадить ее на остановке в 2-х километрах от села Перга", - дает свою версию произошедшего Александр Игнатьев.
"Она пошла вдоль трассы, однако решила сократить путь через лес. Там заблудилась и замерзла", - добавляет он.
А сайт Олевськ.zt.ua сообщает, что девушка ехала в Олевск сопровождать из Олевска в житомирскую больницу больную мать.
"В результате испуга девушка заблудилась, попала в бобровую яму, где и остановилось ее сердце. 10 января на месте гибели ее и нашел отец", - добавляют авторы сайта.
Полиция проверяет всю эту информацию.