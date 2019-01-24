ПАСЕ приняла резолюцию по Азову: о чем идет речь в документе

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption В резолюции назвали 25 ноября, когда Россия захватила украинские корабли, кульминацией

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

За документ проголосовали 103 депутата, против - 3, а 16 воздержались.

Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев поздравил в Twitter с "чудесным результатом работы".

"Ассамблея глубоко обеспокоена из-за эскалации напряжения между РФ и Украиной в регионе Азовского моря и Керченского пролива, кульминацией которой стало 25 ноября", - говорится в резолюции.

Принятая резолюция называется "Рост напряжения вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

Сначала украинская делегация предлагала название "Открытая российская агрессия против Украины: срыв мирного процесса и угроза европейскому единству". Однако руководящий орган ПАСЕ изменил формулировку за несколько дней до голосования.

О чем идет речь в документе?

В резолюции Россию призвали немедленно освободить украинских моряков и обеспечить им предоставление медицинской, правовой и консульской помощи.

Россию призвали обеспечить свободу прохода в Азовском море и Керченском проливе и воздержаться от применения силы в случае расхождения мнений о нарушении границ.

Россию и Украину призвали соблюдать Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенный в 2003 году, и договоренности по навигации в проливе.

Стороны также призвали воздержаться от любых дальнейших шагов, которые могут привести к эскалации конфликта и угрозы безопасности.

ПАСЕ выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"ПАСЕ выражает большое беспокойство из-за сооружения Россией моста через Керченский пролив, которое является незаконным и еще одним нарушением украинского суверенитета, а также из-за российской политики в отношении избирательного обыска украинских и международных судов, которая мешает навигации в и из Азовского моря", - говорится в резолюции.

Ассамблея поддержала предложение, внесенное Германией и Францией относительно того, чтобы движение кораблей в Керченском проливе мониторила третья страна, которая также будет гарантировать там свободу навигации.

"Парламентская Ассамблея призывает страны-члены сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации силы", - говорится в документе.

Дебаты и поправка

Копірайт зображення Council of Europe/ Ellen Wuibaux Image caption Большинство делегатов ПАСЕ высказались в поддержку Украины

Перед голосованием во время дебатов в поддержку Украины высказались ряд членов собрания из разных стран, в частности Великобритании, Германии, Италии, Исландии и других.

Представители Словакии и Сербии высказались в поддержку России. Последний вспомнил о так называемом "референдуме" в Крыму, вызвав бурную реакцию в зале.

Депутат Борислав Береза ​​назвал суд над захваченными украинскими моряками, который проходит в России, "судилищем, не имеющим отношения к демократии".

Члены собрания приняли две поправки к предложенному тексту, но не добавили в текст упоминание о том, что моряков содержат как военнопленных, как предлагала украинская сторона.

Докладчик по Азову немецкий депутат Андреас Ник отметил во время обсуждения, что этого термина намеренно избегали в тексте, чтобы не способствовать дальнейшей эскалации конфликта.

В то же время в текст добавили компромиссный вариант, который предложила украинская сторона - упоминание, что захваченные моряки подпадают под действие "соответствующих норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции".

Эта конвенция устанавливает в международном праве гуманное отношение во время войны, в частности регулирует правила обращения с военнопленными.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив. При этом ранения получили трое украинцев.

24 украинцев, находившихся на кораблях, арестовали крымские суды, а затем их перевели в СИЗО в Москве. Все моряки заявили о своем статусе военнопленных.

Россия, которая после аннексии Крыма считает территориальные воды вокруг полуострова своими, обвинила украинских военных в нарушении государственной границы.

Украина заявила, что согласно договору 2003 года между государствами, военные корабли имели право на свободный проход по Керченскому проливу, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная группа расследователей Bellingcat на основании данных о расположении кораблей заявила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" произошел за пределами 12-мильной прибрежной зоны.

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