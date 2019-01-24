В Киевской области в автобусе отравились 12 учеников - причину ищут

Копірайт зображення Поліція Київської області

В Киевской области в школьном автобусе отравились 12 учеников, правоохранители ищут причину.

По данным полиции, автобус привез детей из окрестных сел в школу села Морозовка Барышевского района.

"Школьники по пути слышали запах горелой пластмассы, а впоследствии дети с симптомами отравления были доставлены в районную больницу города Барышевка", - сообщает сайт полиции Киевской области.

Известно, что в медицинском учреждении находятся 12 учеников, некоторые из них - в реанимации.

Правоохранители установили местонахождение школьного автобуса. На данный момент продолжаются процессуальные действия по изъятию транспорта, который отправят на экспертизу.

С водителем автобуса общаются следователи, открытое уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса - вывод в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", всего в салоне автобуса было 16 детей в возрасте 10-17 лет.

Глава Киевской обладминистрации Александр Терещук дал поручение проверить техническое состояние всех школьных автобусов региона.

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