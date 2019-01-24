Шевченко и шапки: как кандидат в президенты отличился в Давосе

Копірайт зображення FACEBOOK ИГОРЯ ШЕВЧЕНКО Image caption Бесплатные шапки Игорь Шевченко назвал "давосскими трофеями".

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко похвастался в Facebook тем, что на экономическом форуме в Швейцарии взял четыре бесплатные шапки вместо одной. Традиционные вязаные синие шапки в Давосе можно бесплатно взять из специальных контейнеров.

Бесплатные подарки он назвал "давосскими трофеями", а само видео с "шапочной махинацией", как назвал ее сам политик, выложил на своей странице в Facebook.

Копірайт зображення UNIAN

"Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже в это время желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было довольно много. Отстояв в очереди, я взял сразу 4 (четыре) шапки, больше совесть не позволила. Отошел 10 метров и понял, что мало взял", - поделился Шевченко подробностями "махинации".

Там же экс-министр пожаловался, что во время "шапочной операции" его остановил охранник и посоветовал уходить. Однако Шевченко это не остановило.

"А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он "разрешил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит", - рассказал он. Игорь Шевченко объяснил, что шапки брал друзьям на подарок.

В соцсети поступок бывшего министра экологии не остался незамеченным. Пользователи начали шутить и возмущаться поступком Шевченко.

"Я так понимаю, теперь, за этого порядочного мужчину, с твердыми жизненными установками на справедливость и честность, будут голосовать все, кто набивает в Турции и Египте чемоданы гостиничной утварью? Хорошо хоть с прохожих норковые шапки не сбивал. Хотя стоп! Там их просто никто не носит", - рассуждает волонтер Роман Доник.

Блогер Алена Яхно проводит параллели с Виктором Януковичем: "Вот теперь я поверила в политические перспективы миллионера Шевченко. Электорат Януковича должен это оценить!))".

То же делают и другие пользователи Facebook и пишут, что "Виктор Федорович с завистью наблюдает из Ростова ..." и выкладывают "фотожабы".

А также говорят о "заразительном опыте Виктора Федоровича".

А популярный блогер Антон Ходза иронизирует по поводу "трофеев", которые кандидат в президенты еще мог привезти с экономического форума.

"Отлично съездил. Привез 10 шапок, 15 рулонов качественной двухслойной туалетной бумаги, целый ящик шампуней и жидкого мыла, тапочки, полотенца, не забыл и о вопросах энергетики - 20 лед-лампочек и 10 галогенок", - пишет блогер.

Под самим постом Игоря Шевченко люди ставят кандидату в президенты неудобные вопросы.

Пользователь Александр Коваленко пишет: "Ради "друзей" этот человек ворует шапки ... Если, не дай Бог, станет президентом - страшно подумать, как он будет воровать ради "друзей"...

Интересно, на фуршете тоже выносил в карманах салями для "друзей"?".

"Янукович получил 13 годков. Игорю Шевченко стоит задуматься над своим поведением", - написал блогер Антон Ходза после оглашения приговора экс-президенту страны.

48-летний Юрий Шевченко идет на выборы президента Украины как самовыдвиженец. Он работал министром экологии в 2014-2015 годах по квоте партии "Батькивщина", в правительстве Арсения Яценюка. В июле 2015 года Верховная Рада уволила его с должности по представлению премьера за "ненадлежащее исполнение обязанностей" и "коррупционные действия". Его, в частности, обвиняли в лоббировании интересов бизнесмена Александра Онищенко.

Президентская кампания Шевченко уже отметилась эпатажными выходками. В начале года он начал акцию по поиску жены.

Копірайт зображення FACEBOOK ИГОРЯ ШЕВЧЕНКО Image caption В начале года стартовал проект, цель которого - найти жену кандидату в президенты Игорю Шевченко

Всем желающим он предложил заполнить анкету на собственном сайте и также разместил билборды с призывом "Хочешь стать женой президента?" вдоль крупнейших трасс Украины.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram