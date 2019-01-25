В США продолжается "шатдаун": Сенат не поддержал законопроекты, которые могли его остановить

Копірайт зображення Getty Images Image caption Работники правительства на акции протеста

Сенат США не дал самому длинному в истории страны "шатдауну"прекратиться, отклонив два законопроекта, которые должны были возобновить работу правительственных учреждений.

Предложение республиканцев провалилось "со счетом" 50:47, а законопроект демократов не прошел с результатом 52:44. Каждый из документов нуждался в поддержке в 60 голосов.

Тем временем, 800 тысяч федеральных работников, которые пытаются расплатиться по счетам, снова пропустят очередной день зарплаты в эту пятницу, 25 января.

Самое длительное приостановление работы правительства в истории США продолжается 34-й день. Правительство не имеет финансирования из-за того, что парламент отказывается принять новый бюджет, предусматривающий в том числе выделение средств на заградительный барьер вдоль границы.

Шесть республиканцев, среди которых был бывший кандидат в президенты США Митт Ромни, - проголосовали за законопроект демократов. Он открыл бы правительство до 8 февраля.

Только один демократ поддержал предложение республиканцев, которое предусматривает выделение 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе США и Мексики, которые требует Дональд Трамп.

"Шатдаун" в США: в понедельник федеральные ведомства не работают

Конфликт между президентом и конгрессменами возник при принятии временного бюджета США в конце декабря 2018 года. Дональд Трамп требует включить в него 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США согласовала его финансирование, однако демократы в Сенате не захотели голосовать за эту статью бюджета.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Министр торговли Уилбур Росс получил негативную реакцию за замечание по невыплаченным работникам зарплатам

Мультимиллионер и министр торговли Уилбур Росс спросил, почему федеральные работники, которые не получают зарплат, ходят за едой в благотворительные организации, а не возьмут кредит в банке.

За это его упрекнула демократ и лидер Палаты представителей США, спикер Нэнси Пэлоси, которая заявила, что Росс относится к людям в стиле Марии-Антуанетты, говорившей, что "можно есть пирожные, если нет хлеба".

Skip Twitter post by @kylegriffin1 Nancy Pelosi responds to Wilbur Ross: "Is this the 'let them eat cake' kind of attitude, or 'call your father for money?'" Via ABC pic.twitter.com/2qOpT4472P — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 24 января 2019 г.

Накануне голосования 24 января результаты опроса общественного мнения, который провело агентство Associated Press, свидетельствовали о том, что "шатдаун" негативно сказался на рейтингах Трампа.

Только 34% американцев в ходе опроса одобрили в целом действия Дональда Трампа - в прошлом месяце их было 42%. Шесть из десяти возлагают вину за "шатдаун" главным образом на него. Но среди республиканских избирателей его одобрили около 80%.

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