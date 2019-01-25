Сорос назвал лидера Китая "самой большой угрозой" свободному обществу

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Известный миллиардер и филантроп Джордж Сорос использовал свое ежегодное выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), чтобы заявить об угрозе Китая и его президента Си Цзиньпина.

Сорос предупредил, что искусственный интеллект и машинное обучение могут использовать для закрепления тоталитарного контроля в стране.

По его словам, это сценарий "беспрецедентной опасности".

Но он сказал, что китайский народ был его "главным источником надежды".

"Китай не является единственным авторитарным режимом в мире, но он является самым богатым, сильным и технологически наиболее продвинутым", - сказал он, отметив, что российский режим Владимира Путина его также беспокоит.

"Риск для безопасности"

"Это делает Си Цзиньпина опасной угрозой для открытых обществ", - сказал он.

Сорос, известный донор Демократической партии США, также раскритиковал позицию администрации президента США Дональда Трампа по Китаю.

"Вместо того, чтобы вести торговую войну с практически всем миром, США должны сосредоточиться на Китае", - сказал он.

Он призвал Вашингтон разобраться с китайскими технологическими компаниями, такими как Huawei и ZTE, которые, по его словам, являются "неприемлемым риском для безопасности остального мира".

В более широком смысле Сорос предупредил, что репрессивные режимы могут использовать технологии для контроля своих граждан.

Это он назвал "смертельной угрозой для открытых обществ".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сорос подверг критике Си Цзиньпина и Дональда Трампа

88-летний бизнесмен еврейского происхождения из Венгрии пережил нацистскую оккупацию страны, подделав документы. Он стал известным благодаря роли в девальвации британского фунта, известной как "Черная среда".

Но именно филантропическая и политическая деятельность сделали Сороса знаковой фигурой в США, Европе и за ее пределами.

Взятки

Он потратил собственные миллиарды долларов на финансирование проектов в области прав человека и либерально-демократических инициатив по всему миру, и стал частым объектом критики со стороны правых групп за поддержку либеральных ценностей.

Большая часть критики, направленной против него, имела антисемитские оттенки.

В прошлом году в почтовом ящике его дома в Нью-Йорке нашли подозрительный пакет.

Сорос в своей прошлогодней речи в Давосе раскритиковал технологических гигантов, как Facebook, и их негативное влияние на демократические системы.

Но в этом году он направил свой гнев против Пекина, и особенно против его противоречивого инвестиционного плана "Пояс и дорога", который предусматривает инвестиции в дорожные, железнодорожные и морские сообщения для стимулирования торговли со странами мира.

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"Он был призван способствовать интересам Китая, а не интересам стран-реципиентов", - сказал он.

"Его амбициозные инфраструктурные проекты преимущественно финансировались путем займов, а не грантов, а иностранные чиновники часто получали взятки, чтобы на них согласиться".

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