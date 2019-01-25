Сорос назвал лидера Китая "самой большой угрозой" свободному обществу
Известный миллиардер и филантроп Джордж Сорос использовал свое ежегодное выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), чтобы заявить об угрозе Китая и его президента Си Цзиньпина.
Сорос предупредил, что искусственный интеллект и машинное обучение могут использовать для закрепления тоталитарного контроля в стране.
По его словам, это сценарий "беспрецедентной опасности".
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Но он сказал, что китайский народ был его "главным источником надежды".
"Китай не является единственным авторитарным режимом в мире, но он является самым богатым, сильным и технологически наиболее продвинутым", - сказал он, отметив, что российский режим Владимира Путина его также беспокоит.
"Риск для безопасности"
"Это делает Си Цзиньпина опасной угрозой для открытых обществ", - сказал он.
Сорос, известный донор Демократической партии США, также раскритиковал позицию администрации президента США Дональда Трампа по Китаю.
"Вместо того, чтобы вести торговую войну с практически всем миром, США должны сосредоточиться на Китае", - сказал он.
Он призвал Вашингтон разобраться с китайскими технологическими компаниями, такими как Huawei и ZTE, которые, по его словам, являются "неприемлемым риском для безопасности остального мира".
В более широком смысле Сорос предупредил, что репрессивные режимы могут использовать технологии для контроля своих граждан.
Это он назвал "смертельной угрозой для открытых обществ".
88-летний бизнесмен еврейского происхождения из Венгрии пережил нацистскую оккупацию страны, подделав документы. Он стал известным благодаря роли в девальвации британского фунта, известной как "Черная среда".
Но именно филантропическая и политическая деятельность сделали Сороса знаковой фигурой в США, Европе и за ее пределами.
Взятки
Он потратил собственные миллиарды долларов на финансирование проектов в области прав человека и либерально-демократических инициатив по всему миру, и стал частым объектом критики со стороны правых групп за поддержку либеральных ценностей.
Большая часть критики, направленной против него, имела антисемитские оттенки.
В прошлом году в почтовом ящике его дома в Нью-Йорке нашли подозрительный пакет.
Сорос в своей прошлогодней речи в Давосе раскритиковал технологических гигантов, как Facebook, и их негативное влияние на демократические системы.
Но в этом году он направил свой гнев против Пекина, и особенно против его противоречивого инвестиционного плана "Пояс и дорога", который предусматривает инвестиции в дорожные, железнодорожные и морские сообщения для стимулирования торговли со странами мира.
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"Он был призван способствовать интересам Китая, а не интересам стран-реципиентов", - сказал он.
"Его амбициозные инфраструктурные проекты преимущественно финансировались путем займов, а не грантов, а иностранные чиновники часто получали взятки, чтобы на них согласиться".