Картины Гитлера, которые хотели продать на аукционе, могут оказаться подделкой

Копірайт зображення Reuters Image caption Картины, автором которых считают Адольфа Гитлера, выставили на аукционе в Берлине

Три акварели, автором которых считали нацистского лидера Адольфа Гитлера, изъяла немецкая полиция.

Работы хотели выставить на продажу в аукционном доме "Клосс" в Берлине, но полиция изъяла их как возможные подделки.

На работах изображены горные пейзажи, река, человек, сидящий под деревом.

Акварели были созданы в начале ХХ века, в то время, когда Гитлер, которого позже обвинили в серьезных преступлениях в истории человечества, работал художником в Мюнхене.

Полиция изъяла картины в четверг утром после сообщения об их возможной неаутентичности.

Берлинская полиция заявила, что открыла дело по факту "попытки мошенничества" и "фальсификации документов".

Стартовая цена каждой из картин составляла 4000 евро, сообщает агентство AFP. Все акварели имели печать подлинности, которую предоставил эксперт.

Копірайт зображення Reuters Image caption Аукционисты утверждают. что эти картины "не имеют художественной ценности"

Представитель полиции Патриция Брёмер сказала BBC, что следователи изучают, не "подделали ли" документацию о подлинности картин.

В рамках расследования никто не арестован.

Никто из аукционного дома "Клосс" не был готов прокомментировать ситуацию.

Известно, что продавцы картины - пожилые люди, которые не хотят, чтобы их имена разглашали.

Как сказал Reuters представитель аукциона Хайнц-Йоахим Медер, "если прогуляться по набережной Сены, то из 100 увиденных там работ художников 80 будут лучше этих".

По его словам, интерес к картинам связан с подписью автора.

Копірайт зображення Reuters Image caption Известно, что существуют сотни работ Гитлера

Высокий спрос на аукционе ожидали со стороны онлайн-участников из Великобритании, Скандинавии, США и России.

До Первой мировой войны Гитлер работал в Вене художником, рисуя открытки и картины. Там он дважды не смог поступить в Венскую академию искусств.

В своей книге "Моя борьба" (Mein Kampf) он утверждал, что рисовал по три картины в день.

Копірайт зображення Getty Images Image caption До Первой мировой войны Гитлер работал в Вене художником, рисуя по три картины в день

После прихода к власти Гитлер якобы приказал собрать и уничтожить свои произведения, но известно, что еще несколько сотен их существует.

В Германии разрешено продавать картины Гитлера, если они не содержат нацистскую символику.

В 2009 году в Великобритании на аукционе продали 13 картин за 130 тысяч евро. Все подписаны: А. Гитлер.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram