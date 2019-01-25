В Лондоне на строительстве нашли могилу исследователя, который дал имя Австралии

Копірайт зображення ART GALLERY OF SOUTH AUSTRALIA Image caption Австралия обязана своим названием именно капитану Флиндерсу

Археологи, работающие на строительстве железнодорожного проекта на месте старого кладбища в Лондоне, нашли останки исследователя капитана Мэтью Флиндерса. Почти 150 лет его могила считалась утраченной.

Капитан Флиндерс возглавил первую экспедицию вокруг Австралии, доказав, что это континент. Именно он предложил спользовать термин Terra Australis, которое было преобразовано в название Australia.

Останки исследователя нашли на месте захоронений в Сент-Джеймс-Гарденс в Лондоне. Оттуда планируют перенести около 61 тысяч скелетов, поскольку на этом участке у вокзала Юстон построят станцию для скоростной железной дороги.

Недавно найденный гроб свидетельствует о том, что капитана похоронили 23 июля 1814 года.

Раскопки начались в октябре прошлого года. Это один из 60 археологических участков, расположенных между Лондоном и Бирмингемом, которые исследуют перед строительством линии скоростной железной дороги HS2 стоимостью в 55 млрд фунтов стерлингов.

Ученые знали, что капитан Флиндерс был похоронен среди тысяч других людей на этом участке, который застроили, когда вокзал Юстон расширили в XIX веке. Впрочем, было неясно, смогут ли ученые идентифицировать его останки.

Копірайт зображення HS2 Image caption Археологи смогли идентифицировать останки Флиндерса благодаря свинцовой табличке на его гробу

Археологи очень обрадовались такой быстрой находке во время начальной стадии раскопок, поскольку были не уверены, смогут найти захоронение Флиндерса среди 40 тысяч других, сообщили в администрации железной дороги.

Идентифицировать останки удалось благодаря свинцовой табличке на его гробу.

Копірайт зображення HS2 Image caption На участке Сент-Джеймс-Гарденс, где расположен вокзал Юстон, с 1788 по 1853 годы было захоронено около 61 тыс. человек

Флиндерс, который родом из английского графства Линкольншир, совершил несколько больших путешествий, в том числе в качестве капитана корабля "Инвестигейтор". На этом корабле он обогнул Австралию, доказав, что это континент.

Считается, что именно ему Австралия обязана своим названием. Хотя Флиндерс был не первым, кто использовал это название, его работы популяризировали ее использования.

Могильную плиту, указывающую место его захоронения 1840-х годах перенесли, а сама могила затерялась.

Австралийское наследие капитана Флиндерса

Гайвел Гриффит, корреспондент BBC News Sydney

В Австралии имя Флиндерса у всех на устах.

В его честь названы улицы, станции, горы, города, река и университет.

Но не все знают еще один факт о человеке, который упорядочил карты всей страны и доказал существование континента.

Флиндерс нашел время, чтобы написать биографию своего корабельного кота Трима.

Как писал капитан Флиндерс, Трим пережил ряд штормов, падений за борт и кораблекрушение, а смерть его настигла на Маврикии, где голодные рабы съели бедолагу.

В Сиднее есть даже памятник коту Триму, которого так любил его хозяин.

В ознаменование 200-летия со дня смерти капитана Флиндерса в Лондоне на станции Юстон установили ему памятник.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Памятник капитану Флиндерсу в 2014 году в Лондоне открыл принц Уильям. Рядом с капитаном - конечно, его любимый кот

Ученые хотят исследовать останки капитана, чтобы выяснить сказались ли на нем каким-то образом морские путешествия и, возможно, узнать еще что-то новое об этом известном исследователе.

Останки капитана Флиндерса вместе с другими погребенными в Сент-Джеймс-гарденс перезахоронят на другом месте, о котором сообщат позже, отметили в управлении скоростной железной дороги HS2.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram