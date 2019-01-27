Как скандал вокруг Huawei портит отношения Канады и Китая

Копірайт зображення REUTERS Image caption Джастин Трюдо назначил Джона МакКаллума послом в Китае в 2017 году

Скандал вокруг китайского гиганта Huawei набирает обороты: премьер-министр Канады Джастин Трюдо уволил посла в Китае Джона Маккаллума.

Дипломат ранее делал противоречивые заявления относительно задержания высшего руководства этой компании. Однако глава канадского правительства не объяснил, почему попросил Джона Маккаллума уйти в отставку.

Задержание и арест финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу по запросу США испортило отношения между Канадой и Китаем.

США обвиняют Huawei в уклонении от санкций против Ирана. Сама компания это отрицает.

В своем заявлении Джастин Трюдо сказал: "Прошлой ночью я попросил и принял отставку Джона Маккаллума с должности посла Канады в Китае". Премьер добавил, что ветеран дипломатии честно служил канадцам, за что и поблагодарил его и его семью.

Маккаллум на прошлой неделе публично утверждал об ошибочности экстрадиции Мэн. Позже он опубликовал заявление, в котором утверждал, что "оговорился" и сожалеет об этих комментариях.

Однако уже после этого снова вызвал удивление заявлением что для Канады будет лучше, если США откажутся от запроса.

Копірайт зображення REUTERS Image caption В декабре в Канаде задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу

Дело Мэн привело к дипломатической напряженности между Канадой и Китаем.

Китай изменил приговор одному канадцу - смертная казнь вместо 15 лет лишения свободы, а еще двух граждан Канады арестовали в Китае после задержания финансового директора Huawei.

Некоторые эксперты связывают эти аресты с делом Мэн, однако китайские чиновники все отрицают.

Между тем ожидается, что американские прокуроры вскоре подадут официальный запрос о ее экстрадиции.

Министерство иностранных дел Китая призвало американскую сторону отозвать арест и воздержаться от экстрадиции.

Канадский суд освободил Мэн под залог в прошлом месяце.

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