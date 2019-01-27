Как скандал вокруг Huawei портит отношения Канады и Китая
Скандал вокруг китайского гиганта Huawei набирает обороты: премьер-министр Канады Джастин Трюдо уволил посла в Китае Джона Маккаллума.
Дипломат ранее делал противоречивые заявления относительно задержания высшего руководства этой компании. Однако глава канадского правительства не объяснил, почему попросил Джона Маккаллума уйти в отставку.
Задержание и арест финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу по запросу США испортило отношения между Канадой и Китаем.
США обвиняют Huawei в уклонении от санкций против Ирана. Сама компания это отрицает.
В своем заявлении Джастин Трюдо сказал: "Прошлой ночью я попросил и принял отставку Джона Маккаллума с должности посла Канады в Китае". Премьер добавил, что ветеран дипломатии честно служил канадцам, за что и поблагодарил его и его семью.
Маккаллум на прошлой неделе публично утверждал об ошибочности экстрадиции Мэн. Позже он опубликовал заявление, в котором утверждал, что "оговорился" и сожалеет об этих комментариях.
Однако уже после этого снова вызвал удивление заявлением что для Канады будет лучше, если США откажутся от запроса.
Дело Мэн привело к дипломатической напряженности между Канадой и Китаем.
Китай изменил приговор одному канадцу - смертная казнь вместо 15 лет лишения свободы, а еще двух граждан Канады арестовали в Китае после задержания финансового директора Huawei.
Некоторые эксперты связывают эти аресты с делом Мэн, однако китайские чиновники все отрицают.
Между тем ожидается, что американские прокуроры вскоре подадут официальный запрос о ее экстрадиции.
Министерство иностранных дел Китая призвало американскую сторону отозвать арест и воздержаться от экстрадиции.
Канадский суд освободил Мэн под залог в прошлом месяце.