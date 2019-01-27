Момо и другие: запретят ли в Великобритании соцсети?

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Великобритания может запретить соцсети, если они не будут удалять вредоносный контент, предупреждает министр здравоохранения страны.

Выступая на шоу Эндрю Марра на BBC, Мэтт Хэнкок сказал: "Если мы считаем, что они должны принимать меры, а они отказываются это делать, то мы должны принять решение".

При этом он добавил: "Я бы не хотел, чтобы до этого дошло".

Ранее министр призвал соцсети удалять материалы, которые способствуют совершению самоубийств.

14-летняя Молли Расселл покончила жизнь самоубийством в 2017 году после просмотра соответствующего контента в соцсетях.

В комментарии ВВС отец сказал, что Instagram "помог убить мою дочь".

Комментируя эту ситуацию, в компании Facebook, владеющей Instagram, заявили, что "глубоко сожалеют" об этом инциденте. Также в компании заверили, что материалам, которые пропагандируют причинение себе вреда и самоубийства, нет места на ее платформе.

Министр Хэнкок сказал, что после смерти Молли он "крайне заинтересован в обеспечении защиты молодежи". В письме, направленном соцсетям, он отметил, что в этой сфере необходимо срочно прикладывать больше усилий.

"Ужасно то, насколько доступны подобные материалы в интернете, и я не сомневаюсь в их вреде, особенно для молодых людей", - считает он.

"Пришло время активизировать усилия и очистить интернет и соцсети раз и навсегда".

Министр добавил, что британское правительство разрабатывает "белую книгу", касающуюся онлайн-материалов, которые могут причинить вред, в том числе рассмотрит ситуацию с распространением подобных материалов.

Хэнкок пояснил: "Многие родители чувствуют себя бессильными перед социальными сетями. Но мы не бессильны. Правительство и соцсети обязаны действовать".

"Я хочу сделать Великобританию самым безопасным местом в интернете для всех, и убедиться, что ни одна другая семья не будет терпеть те муки, через которые прошли родители Молли".

Молли Расселл нашли мертвой в спальне в ноябре 2017 года.

Ее семья впоследствии обнаружила, что девушка просматривала в соцсетях материалы, связанные с тревогой, депрессией, нанесением себе вреда и самоубийством.

Рассел сообщил ВВС: "Этот контент шокирует тем, что он поощряет причинение себе вреда, это приводит к самоубийству, и я не сомневаюсь, что Instagram помог убить мою дочь".

Момо и другие

В последние годы в сетях распространяются игры, которые подталкивают детей и подростков к суициду.

В прошлом году мир переполошил новый онлайн-монстр, который запугивает и может похищать данные пользователей. Впервые об игре под названием Момо услышали в Южной Америке.

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Устрашающее создание в виде женского туловища на курьих ножках с мертвенно-бледным лицом и выпученными глазами будто бы запугивало пользователей в сети и обещало им скорую смерть.

А уже потом местные СМИ сообщили о самоубийстве 12-летней девочки недалеко от Буэнос-Айреса в Аргентине. В ее телефоне нашли переписку в WhatsApp и видеозаписи, которые она делала перед смертью. Поэтому власти высказали подозрение, что все это было частью задания в игре, и кто-то мог намеренно заставить ее покончить с собой.

Момо быстро распространилась по всему миру, от Аргентины до Соединенных Штатов, Франции, Германии и России.

А еще раньше большой резонанс вызвала российская суицидальная игра "Синий кит". Тогда власти РФ сообщили, что жертвами игры стали не менее 15 подростков. Российские СМИ называли большую цифру - 130 детей.

Известно, что в соцсетях создавали закрытые группы, после вступления в которые дети под сильным психологическим давлением накладывали на себя руки. Среди лидеров по количеству таких групп считали российскую сеть "ВКонтакте", которая в Украине уже заблокирована.

Родителей призывают внимательно относиться к подросткам. В частности, проверять, есть ли на их теле порезы или рисунки, не давать детям много времени проводить в соцсетях и организовывать им досуг.

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