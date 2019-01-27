Момо и другие: запретят ли в Великобритании соцсети?

  • 27 января 2019
Соцмережі Копірайт зображення Getty Images

Великобритания может запретить соцсети, если они не будут удалять вредоносный контент, предупреждает министр здравоохранения страны.

Выступая на шоу Эндрю Марра на BBC, Мэтт Хэнкок сказал: "Если мы считаем, что они должны принимать меры, а они отказываются это делать, то мы должны принять решение".

При этом он добавил: "Я бы не хотел, чтобы до этого дошло".

Ранее министр призвал соцсети удалять материалы, которые способствуют совершению самоубийств.

14-летняя Молли Расселл покончила жизнь самоубийством в 2017 году после просмотра соответствующего контента в соцсетях.

В комментарии ВВС отец сказал, что Instagram "помог убить мою дочь".

Комментируя эту ситуацию, в компании Facebook, владеющей Instagram, заявили, что "глубоко сожалеют" об этом инциденте. Также в компании заверили, что материалам, которые пропагандируют причинение себе вреда и самоубийства, нет места на ее платформе.

Министр Хэнкок сказал, что после смерти Молли он "крайне заинтересован в обеспечении защиты молодежи". В письме, направленном соцсетям, он отметил, что в этой сфере необходимо срочно прикладывать больше усилий.

"Ужасно то, насколько доступны подобные материалы в интернете, и я не сомневаюсь в их вреде, особенно для молодых людей", - считает он.

"Пришло время активизировать усилия и очистить интернет и соцсети раз и навсегда".

Министр добавил, что британское правительство разрабатывает "белую книгу", касающуюся онлайн-материалов, которые могут причинить вред, в том числе рассмотрит ситуацию с распространением подобных материалов.

Хэнкок пояснил: "Многие родители чувствуют себя бессильными перед социальными сетями. Но мы не бессильны. Правительство и соцсети обязаны действовать".

"Я хочу сделать Великобританию самым безопасным местом в интернете для всех, и убедиться, что ни одна другая семья не будет терпеть те муки, через которые прошли родители Молли".

Молли Расселл нашли мертвой в спальне в ноябре 2017 года.

Ее семья впоследствии обнаружила, что девушка просматривала в соцсетях материалы, связанные с тревогой, депрессией, нанесением себе вреда и самоубийством.

Рассел сообщил ВВС: "Этот контент шокирует тем, что он поощряет причинение себе вреда, это приводит к самоубийству, и я не сомневаюсь, что Instagram помог убить мою дочь".

Момо и другие

В последние годы в сетях распространяются игры, которые подталкивают детей и подростков к суициду.

В прошлом году мир переполошил новый онлайн-монстр, который запугивает и может похищать данные пользователей. Впервые об игре под названием Момо услышали в Южной Америке.

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Устрашающее создание в виде женского туловища на курьих ножках с мертвенно-бледным лицом и выпученными глазами будто бы запугивало пользователей в сети и обещало им скорую смерть.

А уже потом местные СМИ сообщили о самоубийстве 12-летней девочки недалеко от Буэнос-Айреса в Аргентине. В ее телефоне нашли переписку в WhatsApp и видеозаписи, которые она делала перед смертью. Поэтому власти высказали подозрение, что все это было частью задания в игре, и кто-то мог намеренно заставить ее покончить с собой.

Момо быстро распространилась по всему миру, от Аргентины до Соединенных Штатов, Франции, Германии и России.

А еще раньше большой резонанс вызвала российская суицидальная игра "Синий кит". Тогда власти РФ сообщили, что жертвами игры стали не менее 15 подростков. Российские СМИ называли большую цифру - 130 детей.

Известно, что в соцсетях создавали закрытые группы, после вступления в которые дети под сильным психологическим давлением накладывали на себя руки. Среди лидеров по количеству таких групп считали российскую сеть "ВКонтакте", которая в Украине уже заблокирована.

Родителей призывают внимательно относиться к подросткам. В частности, проверять, есть ли на их теле порезы или рисунки, не давать детям много времени проводить в соцсетях и организовывать им досуг.

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