Фитнес-трекеры завышают количество сожженных калорий

Популярные бренды трекеров могут завышать количество сожженных при ходьбе калорий, обнаружили исследования.

Ученые из университета Аберистуита (Уэльс) обнаружили, что все устройства стоимостью от 25 до 100 долларов давали неточные данные во время ходьбы и бега.

Доктор Рис Тэтчер сказал, что устройства показали тенденцию к завышению показателей.

Компания-производитель трекеров Fitbit заявила, что ее продукт создан на основе "большого количества исследований", а другие компании утверждают, что их трекеры "не являются медицинскими приборами".

В ходе тестов исследователи измеряли количество кислорода, которое человек использовал в течение десяти минут ходьбы и бега на беговой дорожке, прежде чем сравнивать результаты с данными различных фитнес-трекеров.

Image caption В ходе исследования добровольцы делали упражнения с кислородным монитором для точного измерения использованных калорий

Fitbit Charge 2, который является одним из самых распространенных фитнес-трекеров на рынке Великобритании, был довольно точен в измерении сожженных калорий во время бега, занижая показатели на 4%. Но при измерении во время ходьбы он завышал данные более чем на 50%.

Более дешевые устройства - Letscom HR и Letsfit - занижали количество сожженных калорий во время бега на 33% и 40% соответственно.

Но оба оказались точнее при ходьбе. Letscom завысил показатели на 15,7%, тогда как результат Letsfit был лишь на 2% выше реальных показателей.

"Если вы хотите знать точное количество калорий, которое вы сжигаете во время тренировки, то не имеет значения, какое устройство используете, вы должны интерпретировать данные с определенной осторожностью", - сказал BBC доктор Тэтчер.

Image caption Доктор Рис Тэтчер из университета Аберистуита

Он добавил, что неточности не так важны, если данные используются как мотивационный инструмент или для отслеживания прогресса.

В компании Fitbit заявил, что уверены в точности своего продукта.

В Letscom и Letsfit сказали, что точность их устройств зависит от таких данных как рост и длина шага, к тому же они не являются научными приборами, а дают лишь приблизительные данные.

Трекер Charge 2 от американской компании Fitbit вышел еще в 2016 году. Сейчас в Украине его можно приобрести за 4 тыс. гривен, а следующее поколение Charge 3 - за 5,5 тыс. гривен.

Letscom HR - бюджетный трекер от американской компании, который не продается в Украине, стоимость в популярных онлайн-магазинах США колеблется в пределах 30 долларов.

Трекеры Letsfit - стоят от 30 долларов в зависимости от модели, но в Украине не продаются.

Стоит отметить, что функции фитнес-трекеров есть у смарт-часов от Apple - Watch Series 4, которые стоят в Украине от 12-13 тысяч гривен и Samsung - Galaxy Watch, которые стоят около 9 тыс. гривен.

Популярностью в Украине также пользуются смарт-браслеты Band 3 китайского бренда Xiaomi, которые стоят около 900 гривен.

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