США заявили, что готовы отвечать на любые угрозы со стороны Венесуэлы
США предупредили Венесуэлу, что будут решительно отвечать на любые угрозы в отношении американских дипломатов и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Такое заявление написал в Twitter советник по вопросам безопасности Джон Болтон. Он добавил, что все запугивания будут расцениваться как серьезное посягательство на верховенство закона.
Это предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как США и более 20 других стран признали Гуайдо временным президентом.
Они также обвинили Николаса Мадуро в фальсификации результатов прошедших выборов.
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Мадуро обвинили в приходе к власти путем нечестных выборов, и это вызвало массовые акции протеста. Политический кризис в Венесуэле достиг пика, оппозиция продолжает попытки устранить президента.
В воскресенье главный военный представитель Венесуэлы в США, полковник Хосе Луис Сильва ушел от Мадуро и заявил, что признает Гуайдо президентом. Позже Джон Болтон подтвердил в Twitter позицию Вашингтона и предостерег от любых форм запугивания.
Что происходит сейчас?
В субботу несколько европейских стран, включая Испанию, Германию, Францию и Великобританию, заявили, что признают Хуана Гуайдо президентом, если выборы не назначат в течение восьми дней.
Однако Николас Мадуро отверг это заявление, заявив, что ультиматум должен быть снят.
"Венесуэла не привязана к Европе. Это абсолютная наглость", - сказал он в воскресенье CNN Turk.
Мадуро добавил, что готов "к основательному диалогу" с теми, кто выступает против его правления, и он отправил Дональду Трампу много сообщений, но президент США "презирает нас".
Позже он принял участие в военных учениях в центральном штате Венесуэлы Карабобо, где призвал к "объединению, дисциплине и сплоченности", чтобы преодолеть то, что он назвал попыткой государственного переворота.