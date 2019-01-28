США заявили, что готовы отвечать на любые угрозы со стороны Венесуэлы

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США предупредили Венесуэлу, что будут решительно отвечать на любые угрозы в отношении американских дипломатов и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Такое заявление написал в Twitter советник по вопросам безопасности Джон Болтон. Он добавил, что все запугивания будут расцениваться как серьезное посягательство на верховенство закона.

Это предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как США и более 20 других стран признали Гуайдо временным президентом.

Они также обвинили Николаса Мадуро в фальсификации результатов прошедших выборов.

Мадуро обвинили в приходе к власти путем нечестных выборов, и это вызвало массовые акции протеста. Политический кризис в Венесуэле достиг пика, оппозиция продолжает попытки устранить президента.

В воскресенье главный военный представитель Венесуэлы в США, полковник Хосе Луис Сильва ушел от Мадуро и заявил, что признает Гуайдо президентом. Позже Джон Болтон подтвердил в Twitter позицию Вашингтона и предостерег от любых форм запугивания.

Skip Twitter post by @AmbJohnBolton Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 января 2019 г.

Что происходит сейчас?

В субботу несколько европейских стран, включая Испанию, Германию, Францию ​​и Великобританию, заявили, что признают Хуана Гуайдо президентом, если выборы не назначат в течение восьми дней.

Однако Николас Мадуро отверг это заявление, заявив, что ультиматум должен быть снят.

"Венесуэла не привязана к Европе. Это абсолютная наглость", - сказал он в воскресенье CNN Turk.

Мадуро добавил, что готов "к основательному диалогу" с теми, кто выступает против его правления, и он отправил Дональду Трампу много сообщений, но президент США "презирает нас".

Позже он принял участие в военных учениях в центральном штате Венесуэлы Карабобо, где призвал к "объединению, дисциплине и сплоченности", чтобы преодолеть то, что он назвал попыткой государственного переворота.

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