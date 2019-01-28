Экс-соратника Саакашвили выдвинули в президенты: что о нем известно

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Партия "Воля" на своем съезде в Киеве выдвинула кандидатом в президенты одного из своих лидеров Юрия Деревянко.

Сам он сообщил, что его цель - выйти во второй тур президентских выборов.

Деревянко был одним из ближайших политических соратников бывшего губернатора Одесской области и президента Грузии Михеила Саакашвили в его политической деятельности и протестах в Украине.

Сейчас Юрий Деревянко является внефракционным депутатом Верховной Рады.

Деревянко родом из Ивано-Франковской области, занимался бизнесом и в 2006 году впервые попытался пойти в политику от партии "Союз промышленников и предпринимателей" Анатолия Кинаха в блоке "Наша Украина".

Тогда в парламент он не попал, а затем оказался в команде Арсения Яценюка "Фронт перемен", от которого избирался в облсовет в родной области.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Деревянко и Михеил Саакашвили

Впоследствии он покинул партию Яценюка и выиграл на парламентских выборах 2012 года по своему округу.

На досрочных выборах 2014 года Деревянко снова победил в своем округе от партии "Воля", а ряд его однопартийцев попали в парламент в списке партии "Самопомощь".

Однако сам Деревянко отказался вступать во фракцию "Самопомощи", из-за чего имел конфликт с частью соратников, в том числе и с Егором Соболевым.

Наибольшую политическую славу Юрию Деревянко принесло сотрудничество с бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Саакашвили.

Партия "Воля" и "Движение новых сил" были союзниками и начали объединительный процесс.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Давид Сакварелидзе не смог найти общий язык с Юрием Деревянко

Юрий Деревянко был одним из ближайших соратников Саакашвили во время прорыва границы в сентябре 2017 года и организации антипрезидентских протестов Саакашвили осенью 2017 - весной 2018 года.

Именно Деревянко был одним из инициаторов принятия закона об импичменте президента, чего требовала команда Саакашвили.

После депортации Саакашвили Деревянко претендовал на лидерские позиции в партии экс-президента Грузии. Однако продолжил политическую карьеру с партией "Воля", к которой присоединилась часть соратников по бывшей партии Саакашвили.

В декабре 2018 года он заявил о том, что покидает команду Саакашвили.

Саакашвили недавно поддержал на президентских выборах в Украине Юлию Тимошенко.

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