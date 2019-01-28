Интрига снята: Вакарчук рассказал, пойдет ли в президенты
- 28 января 2019
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Известный музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.
Святослав Вакарчук опубликовал видеообращение в Facebook, в котором снял интригу относительно того, будет ли баллотироваться на пост президента Украины.
"Официально заявляю, я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - сказал музыкант.
По его словам, "в джинсах" он может сделать больше для страны, чем "надев галстук".