Интрига снята: Вакарчук рассказал, пойдет ли в президенты

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Известный музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.

Святослав Вакарчук опубликовал видеообращение в Facebook, в котором снял интригу относительно того, будет ли баллотироваться на пост президента Украины.

"Официально заявляю, я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года", - сказал музыкант.

По его словам, "в джинсах" он может сделать больше для страны, чем "надев галстук".

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