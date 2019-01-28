Какие слова не стоит говорить онкобольным

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Боец, воин, герой - это слова, которые говорят о людях, больных раком. Но согласно новому опросу, некоторые больные не хотят их слышать.

Благотворительная организация Macmillan Cancer Support опросила 2000 человек в Великобритании, которые больны или были больны раком, и выявила, что термины "онкобольной" и "жертва" так же им не нравятся.

Исследование показало, как простые слова, которые говорят о больных раком, могут разъединять людей.

Люди называют эту болезнь "войной" или "битвой", а также употребляют выражение "проиграть битву", когда больной умирает. Эти же слова часто используют СМИ и соцсети.

Но опрос выявил, что больным больше нравятся фактические слова и выражения, связанные с реальным положением дел.

"Я не вдохновляю"

Мэнди Махони 47 лет, у нее неизлечимый рак молочной железы. Впервые болезнь диагностировали в 2011 году, и с тех пор она возвращалась пять раз.

Женщина говорит: "Я думаю, что слова могут нести много негатива - смелый, борец, воин и подобные характеристики оказывают чудовищное давление на тех, кому впервые диагностировали рак".

Image caption Мэнди Махони говорит, что она не "смелая" и не "вдохновляет"

Также, по ее словам, не стоит говорить о человеке: "Он проиграл битву с раком".

"Это означает, что вы не боролись или сдались", - сказала она.

Человек хочет слышать "четкий, фактический язык" и слышать о себе, что он "живет с неизлечимым раком".

"Я не смелая, я не вдохновляю, я просто пытаюсь жить своей жизнью", - добавила она.

А вот 31-летний Крейг Толи, у которого в 2016 году диагностировали рак щитовидной железы, сказал, что по его мнению, некоторые позитивные сроки могут вдохновлять.

Мужчина, который в свободное время занимается пауэрлифтингом, считает, что слова "борьба", "битва" и "воин" разные люди интерпретируют по-разному.

Image caption Крейг Толи считает слова "борьба" и "битва" вдохновляющими. При этом признает, что другие люди могут думать иначе

"Лично я понял, что эти слова мне помогают, они заставили меня подумать о своем раке как о вызове, с которым надо бороться".

"Каждый любит историю борьбы", - добавляет Крейг.

"Слова, которые разъединяют"

Представительница благотворительной организации Macmillan Cancer Support Карен Робертс сказала: "Эти результаты показывают, насколько простые слова могут разъединять и вызывать отвращение".

По ее словам, "рак расставляет вещи по-своему", люди хотят поддержать близких и поэтому важно найти правильные слова.

"Обращая внимание на это, мы хотим поощрить людей говорить словами, которые они хотят услышать, чтобы предотвратить вред межчеловеческим отношениям".

Карен Робертс считает, что речь не идет об изучении "учебника" конкретных слов или выражений. "Просто будьте настоящими", - говорит она.

Macmillan Cancer Support начала кампанию по освещению проблем, возникающих после диагностирования рака.

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