Уже не из России: как украинские дипломаты "изменили" происхождение Роксоланы

Копірайт зображення УНИАН Image caption Актриса Ольга Сумская в образе Роксоланы, главной героини украинского исторического сериала "Роксолана. Владычица империи", популярного в 90-е годы

Украинская сторона добилась исторической справедливости - ей удалось изъять текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана I Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание в Стамбуле.

Теперь там указано, что она из украинского Рогатина.

Роксолана или Хюррем Султан - украинская девушка, которая стала сначала наложницей, а потом женой султана Сулеймана I.

Украина предоставила аргументы

В посольстве Украины в Турции рассказали BBC News Украина, что неточность в биографии Роксоланы, размещенной возле ее усыпальницы, в прошлом году заметил посол. Он сразу дал поручение сделать все для того, чтобы были внесены изменения.

Копірайт зображення Посольство Украины в Турции Image caption Усыпальница Роксоланы в мечети Сулеймание

Запрос турецкой стороне дипломаты отправили в конце прошлого года. И уже после месяца консультаций Роксолана "стала" украинкой.

"Турецкая сторона быстро отреагировала на наше обращение и максимально оперативно решила все формальности, за что мы ей очень благодарны", - рассказал пресс-секретарь посольства Богдан Коноплястый.

Копірайт зображення Посольство Украины в Турции Image caption Так теперь выглядит текст о Роксолане

"Мы привели свои аргументы, ссылаясь на известные исторические источники, в которых говорится, что Роксолана родом с украинских земель. Предполагаем, что турецкая сторона также провела свое исследование", - сказал дипломат.

Ранее в тексте речь шла о том, что она имеет "российское происхождение", а теперь там говорится: "Она дочь священника из Рогатина, расположенного на территории нынешней Украины".

Владычица сердца султана

Роксолана или Хюррем Султан - украинская девушка, которая стала наложницей, а потом женой Сулеймана I Великолепного, султана Османской империи. Историки считают, что ее имя Анастасия (иногда Александра) Лисовская, и она из западно-украинского Рогатина.

Еще в юном возрасте ее захватили в плен крымские татары и, вероятно, продали в Стамбуле. А уже потом, по мнению историков, ее выбрала мать султана или визирь Ибрагим-паша, который мог подарить девушку Сулейману. Оказавшись в гареме, она стала любимой женой Сулеймана I.

Копірайт зображення WIKIMEDIA Image caption Портрет жены султана Роксоланы авторства Матео Пагани. 1550 год

Девушка получила новое имя Хюррем и титул Хасеки-султан. Родила султану пять сыновей и дочь. За свой счет строила мечети, школы, караван-сараи и кухни в Стамбуле, Эдирне, Иерусалиме, Мекке и Медине. Содействовала восхождению на османский престол своего сына Селима II. О ней написали книги, сочиняли песни и снимали фильмы.

Общие исторические исследования

По словам Богдана Коноплястого, сегодня украинские дипломаты в Турции способствуют исследованиям османских и украинских архивов, касающихся украинско-турецких отношений.

За последний год уже удалось найти здание, где была расположена первая дипломатическая миссия УНР в Стамбуле, а также могилу деятеля правительства УНР Владимира Мурского.

"Сейчас ведется работа относительно начала деятельности украинско-турецкой комиссии по проведению общих исторических исследований", - говорит он.

Дипломат подчеркнул, что для украинских дипломатов в Стамбуле поиск исторических достопримечательностей стал уже своего рода хобби.

"Это и не удивительно, ведь Турция чрезвычайно богата историческими и культурными пазлами. Украина также богата документальными и историческими памятниками, связанными с Турцией. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем открыть для себя много неизвестных страниц нашей общей истории", - сказал он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram