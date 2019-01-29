Ни за лакомства, ни ради амбиций. Вакарчук - о поддержке другого кандидата

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Известный музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что исключает поддержку кого-либо на президентских выборах-2019 за "политические лакомства" или ради "личных амбиций или дивидендов".

Музыкант не ответил однозначно на вопрос о возможной поддержке кого-либо из других побуждений.

"Когда речь идет о большой цели, о настоящих изменениях, многие вещи, которые приводят к этим настоящим изменениям, возможны. Но я исключаю сам факт того, что я мог бы за какие-то политические "лакомства", ради каких-то личных амбиций или дивидендов, я исключаю, что я готов был бы даже начинать разговор о поддержке или не поддержке", - сказал он в эфире телеканала ZIK.

Вакарчук добавил, что это "не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь".

"На кону гораздо больше - судьба государства", - сказал он.

При этом музыкант отметил, что президентские выборы нужно рассматривать в комплексе с парламентскими.

По его словам, сегодня важно дать возможность избирателю "сделать осознанный выбор, а затем возможность его защитить".

В понедельник Вакарчук опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Этим он снял почти полугодовую интригу, когда он уходил от прямого ответа на этот вопрос.

По его словам, "в джинсах" он может сделать больше для Украины, чем "надев галстук".

При этом музыкант отметил, что вместе со своей командой будет работать "над тем, чтобы проевропейские силы победили".

"Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов - людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего".

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