"Луценко врет". Гриценко о 2014 годе

Копірайт зображення УНИАН Image caption Анатолий Гриценко возглавлял Министерство обороны в 2005-2007 годах, однако предложений возглавить его снова в 2014 году ему не поступало, уверяет политик

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко прокомментировал BBC News Украина слова генпрокурора Юрия Луценко о том, что ему - Гриценко - в 2014 году якобы предлагали возглавить Министерство обороны или Генштаб ВСУ, однако он отказался.

"Генпрокурор Луценко врет. Таких предложений мне не поступало", - заявил Анатолий Гриценко.

"Я ответственный человек, и когда стране трудно, то это не вопрос амбиций. Если бы было предложение возглавить Министерство обороны мне, а не Гелетею, то, очевидно, я принял бы его. Но его не было", - заверил Анатолий Гриценко.

Что касается предложения возглавить Генштаб, то он назвал его "нереалистичным".

"Начальник Генштаба - это старший военный начальник, главнокомандующий вооруженных сил. Человек, владеющий вопросами тактики и стратегии, знающий взаимодействие всех видов вооруженных сил, умеющий планировать операции. Я не хочу надувать щеки - я этого не умею. Я не командовал корпусами или армиями", - пояснил Гриценко.

Отказался "на моих глазах"

Копірайт зображення УНИАН Image caption Юрий Луценко и Анатолий Гриценко, 2007

В недавнем интервью изданию "Гордон" генеральный прокурор Юрий Луценко на вопрос о том, видит ли он возможным президентом Анатолия Гриценко, ответил:

"Нет, не вижу. Я считаю, что человек, который на моих глазах отказался занять пост министра обороны, начальника Генштаба или руководителя других силовых структур после победы Порошенко, не может претендовать на то, чтобы стать верховным главнокомандующим".

На уточнение, действительно Юрий Луценко был очевидцем отказа, генпрокурор ответил утвердительно: "Так точно".

Сам Гриценко в комментарии BBC News Украина факт такой встречи с участием Луценко также опроверг: "Мы с ним не встречались".

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