Рейтинг восприятия коррупции: Украина поднялась выше, но до сих пор отстает от соседей

Копірайт зображення Getty Images Image caption С 2013 года Украина демонстрирует прогресс в борьбе с коррупцией, но Transparency International Украина считает, что он недостаточен

За год Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге "Индекс восприятия коррупции", заняв 127-е место среди 180 стран. Среди соседей худшие показатели - только у России.

Исследование восприятия коррупции ежегодно публикует международная антикоррупционная организация Transparency International.

По результатам 2018 года, Украина имеет 32 балла из 100 максимально возможных, что на 2 балла больше, чем в 2017 году.

Почему поднялась?

По данным организации, рост показателей Украины произошел, в частности благодаря положительной оценке ситуации со стороны бизнеса.

Transparency International Украина отмечает, что положительное влияние оказало введение процедуры автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, расширение сфер деятельности системы ProZorro и деятельность института бизнес-омбудсмена.

Первое место мирового рейтинга занимает Дания с 88 баллами, второе - Новая Зеландия с 87 баллами, третье - Финляндия с 85 баллами. Худший показатель у Сомали - 10 баллов.

Среди соседних с Украиной стран самое высокое, 36-е, место занимает Польша с 60 баллами, самое низкое - Россия, занявшая 138-е место с 28 баллами. Беларусь занимает 70-е место с 44 баллами.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Минимальная оценка в 0 баллов означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная - 100 баллов - коррупция почти отсутствует в жизни общества

"Догонять Польшу придется не одно десятилетие"

Исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик считает, что такой результат "не соответствует декларируемому нашей страной стремлению к быстрой евроинтеграции, реформам и очищению от коррупции всех сфер жизни".

По его словам, "если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие".

Он призвал власти и гражданское общество удвоить усилия по борьбе с коррупцией.

Вот, что Transparency International рекомендовала Украине в 2019 году:

перезапустить НАПК

внедрить надлежащую автоматическую проверку деклараций и мониторинг уровня жизни декларантов

обеспечить эффективную работу реестра бенефициаров

продолжить реформу публичных закупок

корпоратизировать и приватизировать госпредприятия

усилить контроль за финансированием политических партий.

Между тем, Китай за год потерял в рейтинге 10 ступенек и занял 87 место.

В этой стране за коррупцию, которая нанесла государству ущерб на сумму более 460 тыс. долларов, преступнику грозит смертная казнь.

Индекс восприятия коррупции - показатель, который с 1995 года рассчитывается Transparency International на основании 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров (для Украины - 9 источников).

Сама организация отмечает, что ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге.

Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

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