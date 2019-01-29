"Прочь от Москвы!" Порошенко объявил о походе на второй срок

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Действующий президент Украины Петр Порошенко официально заявил о своем желании баллотироваться на второй срок президентства на выборах 31 марта.

Об этом он сказал во вторник на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями побудило меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", - заявил Порошенко во время форума.

"Прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, гарантировать необратимость нашей независимости".

Он сказал, что идет в президенты, чтобы "завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца".

"Холодный мир" с Россией

Говоря об отношениях с Россией, Петр Порошенко отметил, что "нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны".

"На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее прихвостни в Украине", - сказал он.

Порошенко добавил, что "враг пришел за всей Украиной", а не для того, чтобы захватить часть ее территории.

"Мир - это признание Москвой нашего права идти своим путем ... И этот путь - прочь от Москвы!" - сказал президент.

Членство в ЕС и НАТО

По его словам, к 2024 году Украина подаст заявку на членство в Европейском Союзе, а также получит План действий по членству в НАТО.

Участие в форуме приняли премьер-министр Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Также в зале были члены правительства, высшее военное руководство, главы областей и районов, общественные деятели, ветераны АТО.

В начале форума участникам продемонстрировали фильм, в котором говорили, что 2019 - это "год, когда в Украине победит либо Порошенко, либо Путин".

Перед выступлением Порошенко на экране появился слоган: "Проголосовать за Порошенко - сохранить государство".

Image caption На форуме, где Порошенко объявил, что снова идет в президенты, присутствовал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний

Присутствовал на форуме и народный депутат Дмитрий Ярош, однако сообщил, что будет поддерживать на выборах Руслана Кошулинского, а на форум пришел в качестве гостя.

Источники из окружения президента сообщили BBC News Украина, что форум Петр Порошенко организовал за свой личный счет.

Всего в форуме приняли участие более 3 тысяч человек.

Второй срок

За всю историю Украины дважды пост президента занимал только Леонид Кучма, остальные главы государства выполняли свои полномочия один срок.

53-летний Петр Порошенко - миллиардер, четыре раза был депутатом Верховной Рады, занимал пост министра иностранных дел (2009-2010 годы), министра экономического развития и торговли (2012 год).

В 2014 году Петр Порошенко как самовыдвиженец победил на выборах президента Украины.

Теперь Порошенко должен подать документы в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации.

Последний день регистрации в ЦИК - 8 февраля 2019 года. Залог для желающих побороться за кресло президента Украины составит 2,5 миллиона гривен.

Проводить агитацию можно сразу после регистрации.

Первый тур голосования состоится 31 марта, однако если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 21 апреля пройдет второй тур.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

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