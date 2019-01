Сериал "Друзья" вышел 25 лет назад - и до сих пор самый популярный среди молодежи

Копірайт зображення Getty Images

Американский сериал "Друзья" до сих пор остается самым популярным телевизионным шоу среди молодежи. Даже несмотря на то, что его последний эпизод вышел на экраны целых 15 лет назад.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вкусов молодой аудитории, проведенного в Великобритании.

В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 5 до 16 лет. То есть подавляющее большинство из них еще даже не родились, когда в период с 1994 по 2004 год "Друзей" впервые показывали на телевидении.

Это не помешало им выбрать именно это телешоу в качестве любимого.

Правда, современная молодежь смотрит "Друзей" совсем по-другому, чем это делали их ровесники 10 или 20 лет назад.

Теперь любимый сериал преимущественно смотрят на Netflix со смартфонов.

Просмотр залпом

Саундтрек сериала называется "I'll be there for you" - и у молодой аудитории телешоу действительно всегда под рукой. От первого до последнего эпизода оно доступно на стримингових сервисах.

4 из 5 опрошенных признаются, что в основном смотрят сериал на смартфонах.

Исследователи предполагают, что секрет успеха "Друзей" среди современной молодежи - сочетание близких ей тем и того, как она привыкла смотреть ТВ-шоу.

"Дружба и отношения, вокруг которых строится сюжет сериала - это именно то, что волнует подростков, - говорят авторы отчета. - И сегодня они могут наслаждаться эпизодами безостановочно: следующая серия автоматически начинает проигрываться после предыдущей".

"Зафрендженные", но одинокие

В исследовании также говорится о том, что молодежь продолжает все глубже погружаться в цифровые технологии: в среднем подростки проводят в сети 3 часа в день.

40% регулярно подключены к сети не только дома, но и когда находятся на улице. 7 из 10 опрошенных в течение последней недели хотя бы раз смотрели шоу на Netflix.

Если говорить о самых популярных сайтах среди молодежи, то здесь доминирует Youtube. На втором месте - Snapchat. Популярность Facebook продолжает падать.

У четверти опрошенных дома есть "умные" голосовые ассистенты - например, Amazon Alexa и Google Home.

Несмотря на это исследователи фиксируют и признаки усталости молодежи от интернета.

Особенно это касается возрастной категории 15-16 лет: только трое из десяти опрошенных хотели бы проводить в сети больше времени.

Активное пользование сетями ассоциируется с потерей сна, усталостью и одиночеством.

"Современные дети гораздо глубже вовлечены в сеть, чем предыдущие поколения - даже чем несколько лет назад. Однако вместе с наращиванием онлайн-связей все больше детей чувствуют себя одинокими и изолированными", - говорит один из авторов исследования Саймон Леджетт.

"Они проводят много времени в одиночестве в своих комнатах, наблюдают за жизнью других, общаются с помощью коротких сообщений и скорее поговорят в Instagram или Snapchat, чем встретятся после школы.

