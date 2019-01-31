Ученые изобрели надувные таблетки: как это поможет в диагностике

Копірайт зображення XINYUE LIU Image caption Желеобразную таблетку испытали на свиньях, но пока не на людях

Ученые разработали желеобразную таблетку, которая при попадении в желудок раздувается до размера мячика для пинг-понга. Такие таблетки можно будет использовать для мониторинга опухолей или язв.

На создание инновационных мягких устройств ученых вдохновила рыба фугу, или иглобрюх, которая может быстро раздуваться, когда чувствует угрозу.

Команда из Массачусетского технологического института (МІТ), разработавшая таблетку, утверждает, что она может продержаться в организме целый месяц.

Инновацию уже испытали на свиньях, но еще не на людях.

Таблетка сделана из двух видов гидрогеля: внутренний слой состоит из абсорбирующих частиц, а внешний - защитная мембрана.

Это придает изобретению желейную консистенцию, которая помогает ему быстро увеличиваться в размере в желудке и таким образом мешает выйти из организма.

Мягкая и прочная

Надувную таблетку можно будет в любое время удалить из организма, выпив раствор кальция, который поможет ей быстро уменьшиться до первоначального размера, утверждают ученые.

После этого таблетка сможет безопасно выйти из организма естественным путем.

В лаборатории исследователи размещали таблетку в водном растворе, напоминавшем желудочный сок. За 15 минут таблетка увеличивалась в 100 раз.

Ученые также выяснили, что изобретение достаточно прочное, чтобы выдержать регулярные сокращения желудка.

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Исследователи говорят, что таблетка мягче и прочнее, чем современные альтернативные варианты, которые часто делают из твердого пластика или металла.

Когда температурные датчики, размещенные в таблетках, скормили свиньям - а их желудки и кишечник очень похожи на человеческие, - ученые смогли наблюдать за ежедневным поведением животного в течение 30 дней.

"Наша мечта - создать разумную таблетку, которая после проглатывания остается в желудке и мониторит здоровья пациента длительное время, например в течение месяца", - рассказывает доцент машиностроения в МІТ Сюаньху Чжао.

Отслеживание опухолей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Таблетка напоминает рыбу фугу, которая надувается, когда чувствует угрозу

Исследователи, о работе которых написал журнал Nature Communications, надеются, что смогут разместить внутри надувных таблеток различные датчики и таким образом доставить их в желудок.

Такие датчики смогут мониторить наличие бактерий и вирусов в организме.

Впоследствии таблетки, которые будут содержать маленькие камеры, можно будет использовать для проверки того, как прогрессируют опухоли или язвы в течение нескольких недель, сообщает команда исследователей.

Профессор Чжао считает, что таблетки потенциально можно будет использовать как альтернативу внутрижелудочного баллона, который вставляют в желудок для того, чтобы помочь пациенту сбросить вес.

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