В Николаеве мужчина расстрелял супругов у здания суда

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В Николаеве мужчина расстрелял супружескую пару возле здания районного суда. Об этом BBC News Украина сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

"Около 15:00 возле Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.

Подозреваемый в убийстве задержан.

Как сообщает местное издание Новости-Н, мужчина открыл огонь по супругам из охотничьего карабина "Сайга", как только они вышли из здания суда.

Николаевские СМИ также сообщают, что у задержанного был сообщник, который скрылся с места преступления на автомобиле Merceses Vito.

Издания Преступности. Нет и Новости-Н отмечают, что в суде слушалось гражданское дело, сторонами в котором выступали жители Николаева и Одессы. Житель Николаева дело проиграл и после конфликта со стороной-победителем процесса открыл огонь.

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