Судно "Норд": загадочное исчезновение крымского капитана
Капитан задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести в Мелитополе 26 января. Об этом сообщают полиция и адвокаты Горбенко.
Судно "Норд" под российским флагом задержали в марте 2018 года в Азовском море, а его капитана арестовали.
Владимира Горбенко обвиняли в незаконном занятии рыбным промыслом и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.
Позднее он вышел под залог, но не имел права покидать материковую территорию Украины и ехать в Крым, пока продолжается судебный процесс.
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Адвокаты Горбенко заявили, что у них есть "основания полагать, что к исчезновению причастны правоохранительные органы".
В пресс-службе полиции Запорожской области BBC News Украина сообщили, что об исчезновении Владимира Горбенко в Мелитополе сообщил его брат.
"Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство. - Ред.) с дополнительной квалификацией без вести пропавший", - отметили в полиции.
"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир исчез из дома, и никто с тех пор его не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходил", - сообщил в Facebook 28 января адвокат Горбенко Максим Могильницкий.
"У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира причастны правоохранительные органы Украины. Речь, в частности, идет о Службе безопасности Украины", - добавил он.
В заявлении в прокуратуру и управление СБУ в АР Крым адвокаты Горбенко отмечают, что мотивами правоохранительных органов в этом случае могут быть "психологическое и иное давление на Горбенко с целью убедить его заключить соглашение о признании виновности", а также "создание представления о его умышленном укрытии от суда ", чтобы иметь повод для его ареста и содержания под стражей.
В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская 28 января заявила в комментарии Крым. Реалии, что делом об исчезновении Горбенко занимается не СБУ, а полиция. О якобы причастности СБУ к исчезновению она заявила: "У меня такой информации нет".
Дело капитана "Норда"
Рыболовный сейнер "Норд" под российским флагом, на котором находились капитан и 10 членов экипажа, Госпогранслужба Украины задержала 25 марта в Азовском море, в 15 милях от Обиточной косы. Судно было в составе колонны российских рыбопромысловых судов.
Судно, зарегистрированное в керченском рыбоколхозе имени Первого мая, отправили в порт Бердянска в Запорожской области.
По данным СМИ, экипаж - десять человек - жители Керчи, которые получили российские паспорта.
6 апреля Херсонский суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко до 31 мая. Вскоре он вышел под залог в 35240 грн, но Херсонский городской суд запретил мужчине посещать Крым.
Горбенко обвиняли в том, что "в ущерб интересам Украины" он незаконно выехал с аннексированного Крыма с целью промышленного вылова рыбы.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Владелец судна вскоре после задержания попросил о помощи администрацию президента РФ, российский МИД, Росрыболовство и так называемое крымское правительство.
ФСБ России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело о похищении судна в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины.
8 апреля 2018 года дипломаты из генконсульства России пытались "под прикрытием своего иммунитета" вывезти из Украины экипаж арестованного крымского судна "Норд".
По данным российских СМИ, в дипломатических машинах был весь экипаж "Норда", кроме капитана - девять человек.
Украинские пограничники сообщили, что предъявленные документы не давали членам экипажа права на пересечение границы.
В августе прокуратура АР Крым завершила досудебное следствие по делу Горбенко.
"Гражданин Украины, будучи капитаном на судне СЧС "Норд", нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее путем выхода судна из закрытого морского порта "Керчь" в Крыму", - говорилось в сообщении прокуратуры.
Горбенко также обвинили в незаконном рыбном промысле.
Девять моряков "Норда" оштрафовали. В октябре 2018 года семь из них вернулись в Крым, а семь граждан Украины - члены экипажа судов "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которые содержались в Крыму, вернулись в Украину.
Судьба судна
В октябре 2018 года прокуратура Крыма передала российское судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Судно, которое было вещественным доказательством в уголовном производстве о незаконном пересечении границы с аннексированным Крымом, было передано в соответствии с постановлением Херсонского городского суда, говорится в сообщении прокуратуры.
Это решение было принято, чтобы сохранить бюджетные средства, которые тратятся на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск".
"Цель передачи судна - осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства", - отметил начальник управления прокуратуры Крыма Евгений Комаровский.