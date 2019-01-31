Судно "Норд": загадочное исчезновение крымского капитана

Копірайт зображення Государственная пограничная служба Image caption Рыболовецкое судно "Норд" задержали украинские пограничники в Азовском море в марте 2018 года

Капитан задержанного украинскими пограничниками рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести в Мелитополе 26 января. Об этом сообщают полиция и адвокаты Горбенко.

Судно "Норд" под российским флагом задержали в марте 2018 года в Азовском море, а его капитана арестовали.

Владимира Горбенко обвиняли в незаконном занятии рыбным промыслом и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Позднее он вышел под залог, но не имел права покидать материковую территорию Украины и ехать в Крым, пока продолжается судебный процесс.

Адвокаты Горбенко заявили, что у них есть "основания полагать, что к исчезновению причастны правоохранительные органы".

В пресс-службе полиции Запорожской области BBC News Украина сообщили, что об исчезновении Владимира Горбенко в Мелитополе сообщил его брат.

"Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство. - Ред.) с дополнительной квалификацией без вести пропавший", - отметили в полиции.

"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир исчез из дома, и никто с тех пор его не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходил", - сообщил в Facebook 28 января адвокат Горбенко Максим Могильницкий.

"У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира причастны правоохранительные органы Украины. Речь, в частности, идет о Службе безопасности Украины", - добавил он.

В заявлении в прокуратуру и управление СБУ в АР Крым адвокаты Горбенко отмечают, что мотивами правоохранительных органов в этом случае могут быть "психологическое и иное давление на Горбенко с целью убедить его заключить соглашение о признании виновности", а также "создание представления о его умышленном укрытии от суда ", чтобы иметь повод для его ареста и содержания под стражей.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская 28 января заявила в комментарии Крым. Реалии, что делом об исчезновении Горбенко занимается не СБУ, а полиция. О якобы причастности СБУ к исчезновению она заявила: "У меня такой информации нет".

Дело капитана "Норда"

Рыболовный сейнер "Норд" под российским флагом, на котором находились капитан и 10 членов экипажа, Госпогранслужба Украины задержала 25 марта в Азовском море, в 15 милях от Обиточной косы. Судно было в составе колонны российских рыбопромысловых судов.

Судно, зарегистрированное в керченском рыбоколхозе имени Первого мая, отправили в порт Бердянска в Запорожской области.

По данным СМИ, экипаж - десять человек - жители Керчи, которые получили российские паспорта.

6 апреля Херсонский суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко до 31 мая. Вскоре он вышел под залог в 35240 грн, но Херсонский городской суд запретил мужчине посещать Крым.

Горбенко обвиняли в том, что "в ущерб интересам Украины" он незаконно выехал с аннексированного Крыма с целью промышленного вылова рыбы.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Копірайт зображення ГПСУ Image caption В апреле 2018 года российские дипломаты пытались вывезти задержанных моряков "Норда", пользуясь автомобилями с дипломатическими номерами

Владелец судна вскоре после задержания попросил о помощи администрацию президента РФ, российский МИД, Росрыболовство и так называемое крымское правительство.

ФСБ России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело о похищении судна в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины.

8 апреля 2018 года дипломаты из генконсульства России пытались "под прикрытием своего иммунитета" вывезти из Украины экипаж арестованного крымского судна "Норд".

По данным российских СМИ, в дипломатических машинах был весь экипаж "Норда", кроме капитана - девять человек.

Украинские пограничники сообщили, что предъявленные документы не давали членам экипажа права на пересечение границы.

В августе прокуратура АР Крым завершила досудебное следствие по делу Горбенко.

"Гражданин Украины, будучи капитаном на судне СЧС "Норд", нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее путем выхода судна из закрытого морского порта "Керчь" в Крыму", - говорилось в сообщении прокуратуры.

Горбенко также обвинили в незаконном рыбном промысле.

Девять моряков "Норда" оштрафовали. В октябре 2018 года семь из них вернулись в Крым, а семь граждан Украины - члены экипажа судов "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которые содержались в Крыму, вернулись в Украину.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В октябре 2018 года семь моряков крымского судна "Норд", которые на этой фотографии стоят вместе с российской уполномоченной по правам человека, вернулись в Крым

Судьба судна

В октябре 2018 года прокуратура Крыма передала российское судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Судно, которое было вещественным доказательством в уголовном производстве о незаконном пересечении границы с аннексированным Крымом, было передано в соответствии с постановлением Херсонского городского суда, говорится в сообщении прокуратуры.

Это решение было принято, чтобы сохранить бюджетные средства, которые тратятся на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск".

"Цель передачи судна - осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства", - отметил начальник управления прокуратуры Крыма Евгений Комаровский.

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