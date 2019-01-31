Эпидемия кори внезапно замедлилась, но люди все равно умирают - Минздрав

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Количество людей, заболевших корью за последнюю неделю, несколько уменьшилось, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Согласно сообщению, количество заболевших людей стабильно росло с начала года, однако на прошлой неделе уменьшилось на 6%.

Заболели почти 3,3 тысячи человек, большая часть из них - дети. Умер один взрослый.

Всего от осложнений болезни с начала года умерло шесть человек, в то время как за весь прошлый год - 16 человек.

Самые высокие показатели заболеваемости медики фиксируют во Львовской (2,1 тыс. человек), Винницкой (1,1 тыс.), Ровенской (1,1 тыс.), Хмельницкой (815 человек) областях и г. Киев (901 человек).

Медики напоминают, что прививки - единственная надежная защита от кори.

Симптомы кори: Высокая температура

Головная боль

Насморк

Сухой кашель

Увеличение лимфоузлов

Воспаление слизистой оболочки глаз

Понос и рвота

Красная сыпь - на 4-5 день болезни Источник: Минздрав Украины

По данным Минздрава, в Украине есть более 900 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

Чтобы увеличить уровень иммунизации среди детей, пропустивших плановые прививки, во Львовской области - лидере по количеству невакцинированных - будут работать мобильные бригады, которые будут проводить вакцинацию детей.

Такие бригады начнут работать во второй половине февраля и будут делать прививки детям 6-18 лет в школах.

Прививки будут делать исключительно с согласия родителей.

После Львовской области подобные мероприятия планируют провести и в других регионах Украины.

Вирус кори передается воздушно-капельным путем и может вызывать серьезные осложнения, среди которых пневмония, ушная инфекция и воспаление мозга, что в результате может привести к инвалидности и даже смерти.

Минздрав напоминает, что корь - одна из главных причин детской смертности в мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 30-40 млн болеют корью, более 800 тыс. умирают от самой инфекции и ее осложнений.

Грипп

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по стране не превышает эпидемический порог, но приближается к нему, сообщает Минздрав Украины.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Во избежание осложнений Минздрав рекомендует украинцам прививаться от гриппа

За последнюю неделю заболело почти 199 тыс. украинцев, из них почти 60% - дети.

По данным Минздрава, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,2 на 100 тыс. населения, то есть приближается к уровню эпидемического порога, который для Украины составляет 649,71.

В то же время, эпидемические пороги превышены в Черниговской (на 31,8%), Черновицкой (23%), Ивано-Франковской (22,6%), Житомирской (10%), Хмельницкой (7,2%), Николаевской (4%) , Киевской (1,8%) и Закарпатской (0,3%) областях.

При этом в ведомстве отмечают, что только за прошлую неделю три человека умерли от гриппа.

"С начала эпидемического сезона зарегистрировано 28 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Минздрав призывает граждан вакцинироваться от гриппа во избежание осложнений.

Симптомы гриппа:

Высокая температура, которая держится минимум пять дней

Лихорадка

Головная боль

Ломота в мышцах и суставах

Общая слабость

Потеря аппетита, возможная тошнота

Кашель, который может длиться более двух недель

Насморк

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