Эпидемия кори внезапно замедлилась, но люди все равно умирают - Минздрав
Количество людей, заболевших корью за последнюю неделю, несколько уменьшилось, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
Согласно сообщению, количество заболевших людей стабильно росло с начала года, однако на прошлой неделе уменьшилось на 6%.
- Что нужно знать о кори
- У 86% больных корью не было прививок - Супрун
- Кому и как нужно вакцинироваться против кори в период вспышки инфекции
Заболели почти 3,3 тысячи человек, большая часть из них - дети. Умер один взрослый.
Всего от осложнений болезни с начала года умерло шесть человек, в то время как за весь прошлый год - 16 человек.
Самые высокие показатели заболеваемости медики фиксируют во Львовской (2,1 тыс. человек), Винницкой (1,1 тыс.), Ровенской (1,1 тыс.), Хмельницкой (815 человек) областях и г. Киев (901 человек).
Медики напоминают, что прививки - единственная надежная защита от кори.
По данным Минздрава, в Украине есть более 900 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.
Чтобы увеличить уровень иммунизации среди детей, пропустивших плановые прививки, во Львовской области - лидере по количеству невакцинированных - будут работать мобильные бригады, которые будут проводить вакцинацию детей.
Такие бригады начнут работать во второй половине февраля и будут делать прививки детям 6-18 лет в школах.
Прививки будут делать исключительно с согласия родителей.
После Львовской области подобные мероприятия планируют провести и в других регионах Украины.
Вирус кори передается воздушно-капельным путем и может вызывать серьезные осложнения, среди которых пневмония, ушная инфекция и воспаление мозга, что в результате может привести к инвалидности и даже смерти.
Минздрав напоминает, что корь - одна из главных причин детской смертности в мире.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 30-40 млн болеют корью, более 800 тыс. умирают от самой инфекции и ее осложнений.
Грипп
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по стране не превышает эпидемический порог, но приближается к нему, сообщает Минздрав Украины.
За последнюю неделю заболело почти 199 тыс. украинцев, из них почти 60% - дети.
По данным Минздрава, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,2 на 100 тыс. населения, то есть приближается к уровню эпидемического порога, который для Украины составляет 649,71.
В то же время, эпидемические пороги превышены в Черниговской (на 31,8%), Черновицкой (23%), Ивано-Франковской (22,6%), Житомирской (10%), Хмельницкой (7,2%), Николаевской (4%) , Киевской (1,8%) и Закарпатской (0,3%) областях.
При этом в ведомстве отмечают, что только за прошлую неделю три человека умерли от гриппа.
"С начала эпидемического сезона зарегистрировано 28 летальных случаев", - говорится в сообщении.
Минздрав призывает граждан вакцинироваться от гриппа во избежание осложнений.
Симптомы гриппа:
- Высокая температура, которая держится минимум пять дней
- Лихорадка
- Головная боль
- Ломота в мышцах и суставах
- Общая слабость
- Потеря аппетита, возможная тошнота
- Кашель, который может длиться более двух недель
- Насморк