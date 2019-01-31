Владимир Зеленский имеет наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты. Об этом говорится в новом исследовании социологической группы "Рейтинг".

Опрос проводился с 16 по 24 января во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка - 6 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 1,3%, говорят авторы исследования.

На первой строчке в президентском рейтинге - Владимир Зеленский. В первом туре за него готовы проголосовать 19% избирателей. Второе и третье место - за Юлией Тимошенко (18,2% голосов) и Петром Порошенко (15,1%).

Вот так выглядит рейтинг кандидатов:

Владимир Зеленский - 19%

Юлия Тимошенко - 18,2%

Петр Порошенко - 15,1%

Юрий Бойко - 10,0%

Анатолий Гриценко - 8,5%

Олег Ляшко - 7,0%

Евгений Мураев - 3,6%

Других участников президентской гонки готовы поддержать менее 3% избирателей.

Если будет второй тур

Копірайт зображення Unian Image caption В предыдущих рейтингах лидировала лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко

В случае проведения второго тура выборов, у лидера ВО "Батькивщина" шансы на победу выше, чем у Петра Порошенко (27% и 18%) и Юрия Бойко (28% и 18%).

В то же время, в случае противостояния с Владимиром Зеленским Тимошенко получит 24%, тогда как лидер Студии "95 квартал" - 29%.

Также во втором туре шансы Зеленского выше по сравнению с Петром Порошенко (34% против 20%) и Юрием Бойко (33% против 20%).

Переломный месяц

В предыдущем исследовании группы "Рейтинг" распределение сил в рейтинге было ощутимо другим: лидировала в нем Юлия Тимошенко, тогда как Зеленский и Порошенко делили вторую и третью ступеньки.

Рейтинг кандидатов на конец декабря (по данным группы "Рейтинг"):

Юлия Тимошенко - 16%

Петр Порошенко - 11%

Владимир Зеленский - 11%

Юрий Бойко - 9%

Анатолий Гриценко - 8%

Олег Ляшко - 7%

По данным группы "Рейтинг", больше всего Владимира Зеленского поддерживают в южных и восточных областях, а также Киеве. Юлия Тимошенко лидирует в центральных и северных регионах, тогда как Петр Порошенко - на Западе.

Также, говорят в социологической группе "Рейтинг", именно Зеленский имеет самый высокий электоральный потенциал: 7,4% избирателей готовы поддержать его в случае, если их кандидат участвовать в выборах не будет. У Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко этот показатель держится на уровне 6%.

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