За выход во второй тур президентских выборов борются действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а на первом месте в опросах - артист Воладимир Зеленский. Таковы результаты социологического опроса КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова, проведенного с 16 по 29 января.

Опрос провели среди 11 тыс. респондентов из всех регионов, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составляет 0,9%.

Ранее был опубликован опрос социологической группы "Рейтинг", в котором Владимир Зеленский занимает первое место, а Юлия Тимошенко - второе, на 3,1% обойдя Петра Порошенко.

Результаты опроса социологической "тройки"

Согласно данным опроса КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 15,9% всех избирателей, за Петра Порошенко - 10,5%, за Юлию Тимошенко - 10,3%.

Представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко может рассчитывать на 6,1%, лидер "Гражданской платформы" Анатолий Гриценко - 5,2%, лидер радикалов Олег Ляшко - 4,6%, лидер УКРОПа Александр Шевченко - 2,4% , мэр Львова и лидер "Самопомощи" Андрей Садовый - 2, 2%, лидер партии "Наши" Евгений Мураев - 1,7%, представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - 1,6%.

Еще не определились, за кого голосовать, 23,4% избирателей, а 7,3% заявили, что не пойдут на выборы.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился, первая тройка кандидатов выглядит так: Владимир Зеленский - 23%, Петр Порошенко - 16,4%, Юлия Тимошенко - 15,7%.

В то же время на вопрос, кто победит на выборах, респонденты отвечают так: Петр Порошенко - 20,5%, Юлия Тимошенко - 19,9%, Владимир Зеленский - 10,8%

Опрос "Рейтинга"

Ранее было опубликовано новое исследование социологической группы "Рейтинг", которое также показало, что Владимир Зеленский имеет наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты.

Опрос проводился с 16 по 24 января во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка - 6 тыс. респондентов. Погрешность не превышает 1,3%, говорят авторы исследования.

На первой строчке в президентском рейтинге - Владимир Зеленский. В первом туре за него готовы проголосовать 19% избирателей. Второе и третье место - за Юлией Тимошенко (18,2% голосов) и Петром Порошенко (15,1%).

За ними идут Юрий Бойко (10%), Анатолий Гриценко (8,5%) и Олег Ляшко (7,0%).

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