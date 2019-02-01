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Девятилетний проект по восстановлению усыпальницы легендарного древнеегипетского фараона Тутанхамона завершился. Мастера-реставраторы рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.

Восстановлением гробницы занимались эксперты из Института сохранения предметов искусства Гетти. Они должны были удалить царапины и потертости с настенных рисунков, образовавшиеся в результате посещений гробницы.

Настенные рисунки страдали от влажности, пыли и углекислого газа, выдыхаемого множеством посетителей.

Сейчас в гробнице установлена ​​новая вентиляционная система, которая должна уменьшить негативное влияние со стороны туристов на древние рисунки.

Чтобы посетители не касались рисунков, установлены новые барьеры. Также переделали смотровую площадку и систему освещения, что позволит туристам лучше осматривать интерьер гробницы и понимать ее историческое и культурное значение.

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"Мы хотели создать надежную систему, которая устояла бы перед ежедневным наплывом посетителей и одновременно минимально влияла на сами археологические экспонаты", - рассказала Reuters эксперт института Сара Лардионис.

"Ни к полу, ни к потолку, ни к стенам ничего нельзя было прикреплять, поэтому все конструкции должны были держаться под собственным весом, чтобы не наносить вреда исторически значимым элементам", - говорит она.

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Эксперты также пришли к выводу, что бурые пятна на некоторых рисунках - это результаты жизнедеятельности давно погибших колоний микробов, которые более не представляют никакой угрозы.

Пятна решили не удалять, так как выяснилось, что они проникли в слой краски.

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Копірайт зображення Reuters

Усыпальницу Тутанхамона нашли в 1922 году британские исследователи Говард Картер и Джордж Герберт, он же граф Карнарвон.

Гробницу нашли в Долине царей. Скалистое ущелье на западном берегу Нила недалеко от столицы Древнего Египта города Фивы (ныне Луксор) в XVI-XI веках до нашей эры стало местом упокоения 63 правителей, от Тутмоса I до Рамзеса X.

Это единственное захоронение, относящееся к эпохе Нового царства (1550 - 1069 до н.э.), которое нашли практически целым, и его содержание позволило ученым пролить свет на погребальные обычаи фараонов, а также искусство и технологии того периода.

Несмотря на то, что большинство экспонатов оттуда сейчас хранятся в Египетском музее древностей в Каире, посетители гробницы могут увидеть собственно мумию Тутанхамона, наружный деревянный гроб и кварцитовый саркофаг, а также рисунки, изображающие его жизнь и смерть.

В 1974 году часть экспонатов представили на выставке в Киеве, которая была чрезвычайно популярна у жителей города.

Последнюю важную находку - гробницу с пятью хорошо сохранившимися мумиями - сделали в Долине царей в 2006 году. При этом еще 100 лет назад существовало мнение, что эта местность уже полностью изучена и Говард Картер с Джорджем Гербертом зря тратят свое время.

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